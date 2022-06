Christian Nodal lanza canción contra J Balvin y la “innombrable” Belinda: “Voy a hacer que llores”

Después de varios días de espera, Christian Nodal lanzó su canción contra J Balvin en la que “le tira” al cantante por haberse burlado del nuevo look del intérprete de “Adiós amor”.

El tema de Christian Nodal se llama “Girasol” y asegura que “hará llorar” a J Balvin con las situaciones que retrata en la canción contra el reguetonero.

La canción es con estilo hip-hop y rock, muy alejada de lo que Christian Nodal normalmente hace sobre su género de regional mexicano.

“Yo quiero que llores, yo voy a hacer que llores… hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar. Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”, así inicia el tema.

Nodal le reclama a J Balvin por burlarse de él al publicar una fotografía del cantante de regional mexicano y de él comparando que tienen el mismo look rubio.

“Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí. Cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista y en las fotos que elegimos pa' subir al Insta”, se escucha en la canción.

Asimismo, le recuerda a J Balvin que tiene un documental sobre salud mental, en el sentido de que no fue empático con Nodal por estar viviendo su proceso de separación con Belinda.

Christian Nodal le manda indirectas a la “innombrable” Belinda

Parece que Christian Nodal usó esta canción para sacar lo que lleva dentro, tras romper con Belinda, pues hay una parte en la que señala que está dispuesto a enfrentar a la gente como Johnny Depp lo hizo con Amber Heard y hasta le mandó un mensaje a su exsuegra que le dijo naco.

“¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno, si la 'innombrable' me arma un caso eso verán de nuevo… A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow. Si ser 'naco' es ser feliz, pues claro que lo soy”.