¿Cerrando ciclos? Christian Nodal cambia de look y ahora tiene el cabello rubio (FOTOS)

Christian Nodal demuestra que quiere olvidar a Belinda a como de lugar y es que después de taparse todos los tatuajes que se hizo en honor a la cantante ahora se hizo un cambio radical de look y ahora tiene el cabello rubio con flores de colores.

El intérprete de “Adiós amor” sorprendió a sus fans con su nuevo look al llegar al concierto de clausura de las Fiestas del Pitic 2022, en Sonora.

Christian Nodal se cambió el color del pelo y ahora luce una extravagante cabellera rubia platinada, sin embargo, el cantante quiso llevar la tendencia de J Balvin de darle un toque de color con algunos detalles, entonces decidió pintarse flores de colores en la cabeza.

Fans reaccionan a nuevo look de Christian Nodal

Los usuarios de Internet no se guardan nada y no dudaron en criticar a Christian Nodal por su nuevo look, pues parece que a los seguidores no les cayó nada bien el nuevo estilo del cantante.

“Tal pareciera que el que está cerrando ciclos es él y digo está bien pero sinceramente y sé que nadie pidió mi opinión que mal se ve”, “Ta muy fuerte la depre”, “Da tristeza ver al Nodal de hoy.... Ya nada qué ver con el chico de hace dos o tres años... Pérdida total....”, fueron algunos de los comentarios de los fans de Christian Nodal.