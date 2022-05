Filtran video de Christian Nodal tocando a su hermana y lo critican: "Esto no es normal"

Christian Nodal sigue en medio de la polémica por su separación con Belinda, pero en esta ocasión el cantante fue criticado porque en redes sociales se difundió un video en el que aparece tocando indebidamente a su hermana Amely.

En TikTok se difundió una grabación en la que Christian Nodal aparece bailando con su hermana Amely, sin embargo, segundos después, el intérprete de “Botella tras botella” baja la mano y le toca uno de los glúteos a su hermana.

En el breve clip se puede escuchar la voz de su hermana al tiempo que ella le quita la mano a Nodal.

Los usuarios se manifestaron en contra de lo sucedido en el clip y aseguraron que no es normal que ocurra ese tipo de acciones entre hermanos.

“A mí no me gustaría que mi hermano me hiciera eso”, “Yo tengo dos hermanos y nos llevamos pesado pero jamás nos andamos toqueteando”, “Eso no es correcto”, fueron algunos de los comentarios.

Hermana de Christian Nodal defiende al cantante

Luego de que se difundiera el video de Christian Nodal tocando a su hermana, Amely usó su perfil de Instagram para aclarar lo que ocurre en dicha grabación y aseguró que se trata de imágenes que fueron sacadas de contexto.

“Nunca hago esto, pero me parece injusto quedarme callada y es desagradable tener que dar explicaciones de un video que está totalmente fuera de contexto, que en su momento fue compartido como un momento divertido", dijo Amely.

Hermana de Christian Nodal defiende al cantante Foto: Especial

“Tener que dar explicaciones de cómo es la relación con mi hermano por personas que no tienen límites y se aprovechan de este movimiento tan delicado, que mucho ha costado a personas que realmente si pasan por este tipo de casos”, continuó el mensaje.

“¡Es horrible la facilidad con la que difaman! No se olviden que también soy mujer y no una razón para perjudicar a alguien más, en esta ocación a mi hermano directamente", indicó la hermana de Christian Nodal.

Amely Nodal asegura que entre ella y su hermano Christian Nodal existe una relación bonita como cualquier otra entre hermanos.