Belinda responde a las tóxicas filtraciones de Nodal: "Son tonterías"

Luego de que Christian Nodal decepcionó a gran parte de sus fans al despotricar en contra de su ex suegra en redes y difundir una conversación que tuvo con Belinda, la famosa se pronunció al respecto con un contundente mensaje.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo", señaló Nodal en Twitter junto a la captura.

En su mensaje, Belinda le pidió a Nodal dinero para ir a dentista y para sus papás, además de que le dijo que le “arruinó la vida”.

"Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa", le escribió Belinda.

Tras ello, Ricardo Casares de “Venga la Alegría” afirmó que consultó a Belinda al respecto y que la famosa le contestó: “Gracias, no voy a decir nada, realmente son tonterías'".

Por su parte, Belinda no ha hecho ningún comentario en sus redes, pues está enfocada en su carrera y vida.