Christian Nodal explota contra fans que le aventaron hielos en un concierto: "Sácalos a la chin..." (VIDEO)

El cantante Christian Nodal se enojó con unos de sus fans que le aventaron hielos en pleno concierto y los corrió del show.

A través de TikTok se difundió un video en el que Christian Nodal explotó contra los asistentes al show. Todo sucedió en Bolivia cuando de repente el cantante de “Adiós amor” interrumpió el concierto para correr a los fans que los estaban molestando.

“Sácalos a la ching… y págale su boleto, a mí no me van a estar aventando hielo, yo los estoy respetando y ustedes no me están respetando”, dijo Christian Nodal visiblemente enojado.

Después, Christian Nodal volvió a conectar con el público y agradeció al resto de sus fans en Bolivia y anunció el siguiente tema del tracklist que presentó en el concierto.

Christian Nodal canceló show en Bolivia

La visita de Christian Nodal a Bolivia se vio muy atropellada debido a que el cantante tuvo que cancelar una presentación en La Paz, debido a “incumplimiento de contrato”.

“Lamentamos comunicar este hecho que exime por completo de responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa”, se lee en el comunicado.