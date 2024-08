Christian Nodal sube al escenario a Ángela Aguilar y afirman que está embarazada: 'está panzona' | VIDEO

Ángela Aguilar y Christian Nodal están disfrutando de vida como marido y mujer y todo apunta a que la pareja de cantante nefastos sigue en el momento de embelesamiento, pues el ranchero más odiado de toda Latinoamérica unida interrumpió uno de sus más recientes conciertos para subir a la enemiga de Cazzu, la cual aseguran que está embarazada por su figura.

Los hechos ocurrieron en el Estadio El Encanto de Mazatlán, Sinaloa, donde, a pesar de la intensa lluvia, Nodal deleitó a los amantes de las relaciones tóxicas y poseedores de nula inteligencia emocional.

el karma de Ángela Aguilar fue verse así el día de su boda pic.twitter.com/V8lsjA4RMt — enrique (@kosbbv) July 27, 2024

En medio de sus interpretaciones, Nodal subió sorpresivamente al escenario a Ángela Aguilar, quien con su aguda y molesta voz se puso a celebrar su amor hacia su esposo y dejar claro que se la pasó bomba en su luna de miel, la cual acaba de terminar.

“Señora esposa, ¿quiere salir a saludar?”, señaló Nodal generando emoción en unos y cringe en otros. Ángela Aguilar saló de los bastidores y se puso a saludar con una mano a los fans mientras se dirigía hacia su esposo. Las luces del escenario iluminaron a la pareja, la cual se besuqueó ante todos.

Lamentablemente, Ángela Aguilar no se puso a cantar, como todo mundo quería, y tras besar a su viejo regresó a la parte de atrás del escenario, para esperar a que terminara su show.

Ángela Aguilar y Christian Nodal andan de luna de miel en Los Cabos.



Se les vio en un yate y Ángela subió la foto que ven aquí abajo a sus historias.



Por cierto, Nodal canceló la presentación que iba a tener este viernes en Tepic, ¿habrá sido por este viaje?👀 pic.twitter.com/ESmLMN35SZ — Ana Mayte Molina (@anamaytem) July 30, 2024

No obstante, otra cosa que llamó la atención de los fans más clavados fue la figura de Ángela Aguilar, especialmente la parte de la barriga, pues muchos comenzaron a decir que se le notaba que estaba embarazada de Nodal y que tendría al menos dos meses de gestación.

“Esta panzona la Ángela, no lo culta”, “¿esa será su panza normal o un Inti 2?”, “Ah pillines, se casaron porque ya embarazó a Ángela” y “ojalá no te deje después de que nazca tu bebé”, comentaron los fans. No obstante, queda esperar que la pareja confirme si los señalamientos son verídicos.