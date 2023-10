¿Qué es el código de error 83 de Star plus y qué hacer si te sale?

Star Plus es uno de los servicios de streaming más populares en México, ya que cuenta con grandes títulos, por ejemplo, ahí se encuentran todas las temporadas de Los Simpson, así como otras series y películas exclusivas.

Al ser uno de los sitios de gran demanda en México a veces tiene problemas en el servidor y los usuarios de Internet se preguntan de qué se tratan y cómo se solucionan. Uno de estos problemas es el error 83.

¿De qué se trata el error 83 de Star Plus?

Si cuando estás en la aplicación de Star Plus te aparece el “error 83” se debe a que hay un error de conexión o de compatibilidad, así lo explicaba la plataforma en su página de Internet y en la de Disney Plus.

Y también ofrecía algunas alternativas para poder solucionarlo que son las siguientes:

Asegúrate de que el dispositivo en el que inicias la aplicación de Star+ o la computadora en la que accedes a StarPlus.com sean compatibles. Verifica la conexión a internet. Si usas un navegador web, actualiza el sitio, espera unos minutos e intenta ver el video de nuevo. Apaga y enciende el dispositivo, y luego reinicia la aplicación.

Te puede interesar La serie más aterradora de Netflix inspirada en los cuentos más tenebrosos de Edgar Allan Poe

Sin embargo, este no es el único error que puede aparecer en la plataforma tanto de Star Plus como de Disney Plus, por ejemplo, está el error 39, que indica que no se puede mostrar el video. Que según el servidor se debe a una conexión HDMI (HDCP) que no funciona o no es compatible; porque se quiere ingresar desde un equipo no compatible o por conexión de wifi inestable.