Comic-Con de San Diego regresa tras dos años de ausencia

Una de las convenciones de entretenimiento más relevantes de la industria reabre sus puertas después de dos años de ausencia por la pandemia de Covid-19. La edición 53 de la Comic-Con de San Diego promete presentar en sus paneles, noticias sobre las franquicias más queridas por los fanáticos. Del 21 al 24 de julio, Marvel, DC, Netflix, Amazon Prime Video, HBO y muchos más harán anuncios, revelarán tráileres y presentarán proyecciones anticipadas que enloquecerán a todos los amantes de las películas, series, videojuegos y la cultura pop.

Los paneles de Marvel serán de los más frecuentados por los fanáticos, pues se espera que se revele información sobre Black Panther: Wakanda Forever, Ant-man and The Wasp: Quantumania y Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Además, se prevé que se revelen detalles sobre She-Hulk, serie próxima a estrenarse, y ya se ha confirmado un panel para el 21 de julio sobre Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur, show televisivo que se estrenará en la plataforma de Disney+.

Por otro lado, DC presentará uno de los paneles que seguro acaparará las visitas: Black Adam y Shazam: Fury of the Gods, ya que contará con la presencia de Dwayne Johnson y Zachary Levi. El estudio también cuenta con una presentación en la que se revelarán aspectos de la serie animada de Green Lantern: Beware my Power. También se prevén noticias sobre The Flash y el futuro que tomará el Universo Extendido de DC.

Netflix dará a conocer un video de Sandman, serie que adapta el aclamado cómic de Neil Gaiman y que será protagonizada por Tom Studirridge y Gwendolie Christie. Se dio a conocer que también habrá una ronda de preguntas y respuestas en la que se despejarán detalles de una de las apuestas más grandes de la productora. Por su parte, HBO cuenta con un panel sobre La Casa del Dragón, spin-off de la serie GOT, una de las producciones más esperados por el público.

Amazon Prime Video informará sobre La Rueda del Tiempo: Orígenes, además de un panel en el que habrá adelantos sobre El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, serie que se estrena en septiembre de este año. Warner Bros., contará con un panel de Cartoon Network y uno de Riverdale, la adaptación de la famosa tira cómica Archie.

Adult Swim presentará Rick & Morty: The Vindicators, spin-off de la aclamada serie animada que seguirá las aventuras del grupo de superhéroes más poderosos del universo. Por otro lado, AMC promete sorprender con dos mesas dedicadass a sus series más importantes: Tales de Walking Dead y The Walking Dead.

Durante los cuatro días de convención se esperan muchas más sorpresas, como la presentación de Rugrats: The Babies are back! por parte de Paramount, así como la proyección de los primeros 20 minutos de Dragon Ball Super: Super Hero, película que está próxima a estrenarse. Además, este evento se caracteriza por congregar a un gran número de fanáticos que llenan de color los pasillos del Centro de Convenciones de San Diego con ingeniosos cosplays. Todos aquellos que no tengan oportunidad de asistir podrán seguir la Comic-Con a través del canal de YouTube oficial: https://www.youtube.com/user/ComicCon/videos.