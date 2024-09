Exponen a Ricardo Peralta en 'Hoy' por acusar a Arath de la Torre de homofóbico: 'Te quisiste aprovechar' | VIDEO

Ricardo Peralta se está siendo encarado en diversos programas tras su salida de La Casa de los Famosos México 2 por su comportamiento dentro del reality show, pues los Internautas no lo perdonan y parece que ni siquiera los conductores temen echar en cara al influencer todo lo que hizo mal.

Este miércoles, Ricardo Peralta se presentó en el programa Hoy, donde se le mostraron los videos de sus momentos más polémicos en La Casa de los Famosos México 2; desde la pelea con el colchón, hasta su posicionamiento con Arath de la Torre, en el que lo quiso hacer pasar por homofóbico.

Recordemos que el creador de contenido dijo sentirse agredido por Arath de la Torre ya que el mismo le pidió que se cambiara de ropa cuando llevaba un traje de marinero con el que se aseguraban que el famoso se parecía al personaje de Agapito de la Escuelita VIP.

Ricardo Peralta antier bien seguro y hasta de “pendejo” trato a Arath si no lo entendía y que se iba a cagar // ahorita que vio que su recurso no le funcionó, ya está llorando. #LaCasaDeLosFamososMexico #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/dUkP9a9XAQ — E R I C K (@eri_ggc) August 19, 2024

Aunado a esto, el influencer anunció desde antes que confrontaría a Arath y lo acusaría de ser homofóbico, lo cual para muchos usuarios, significó que la celebridad quería instrumentalizar el movimiento LGBT+ para ganar simpatía y hundir al conductor de Hoy.

Confrontan a Ricardo Peralta en el programa Hoy

Este martes, Ricardo Peralta llegó al programa Hoy, donde no fue entrevistado por Andrea Legarreta, sino por Martha Figueroa y Sebastián Reséndiz. El último no quiso perder la oportunidad de exponer al influencer y como quiso utilizar la lucha LGBT+.

Fue durante la visita al programa que le pusieron el video de su posicionamiento con Arath de la Torre. "Después de esto yo comprendí que esos posicionamientos te ponen en un trama muy fuerte, hasta la música y al otro día ya no quiero vivir, no, no, fue muy fuerte", explicó.

RICARDO PERALTA RESPONDE si SE APROVECHÓ del movimiento LGBT para atacar a ARATH en #lacasadelosfamososmx 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/TBgS0z66og — Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) September 11, 2024

Sebastián Reséndiz dejó ver su molestia por la situación al señalar: "Te lo voy a decir porque somos de la misma comunidad y hablamos el mismo idioma y no me voy a andar con caretas. Yo lo interpreté como que manipulaste, te quisiste aprovechar del movimiento".

"Tantos años que ha durado (la comunidad) como para querer utilizarlo. Cómo por qué utilizar esa bandera de que 'tú me estás discriminando por mi forma de vestir' es inapropiado", agregó con firmeza el conductor de Hoy.

Ante ello, Ricardo Peralta trató de defenderse al señalar que las cosas se ven diferentes dentro de La Casa de los Famosos México 2, además de explicar que los posicionamientos fueron muy complicados.

"Después de haber planeado utilizarlo toda una semana y ahora viene a hacerse la digna y la cobarde", "ahora que no venga con que se malinterpretó" y "puro evadir su responsabilidad", son algunos de los comentarios sobre las declaraciones del eliminado.