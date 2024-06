Confunden a tiktoker con Ángela Aguilar y la atacan: 'te pareces a Judas'

Ángela Aguilar es actualmente la enemiga pública número uno de todo México y Latinoamérica unida, pues todos quedaron conmocionados, impactados y furiosos cuando la nepo baby de Pepe Aguilar anunció con bombo y platillo que era novia de Chrsitian Nodal.

Es por ello que todo mundo le anda tirando hate por todas las redes sociales a ella y hasta a su padre Pepe ha salido embarrado de los comentarios, chistes y memes de la gente que no le pareció que la llamada “nueva Karla Panini” iniciara su romance con Nodal cuando él seguía con Cazzu, la madre de su hija.

Y recuerda, la vida siempre te da “sorpresas”:



Un día eres la tía, y al otro te despiertas siendo la madrastra.



Autor: Angela Aguilar. 😌 pic.twitter.com/tCuF4nXGfv — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) June 10, 2024

No obstante, la familia de Ángela Aguilar no ha sido la única en ser un daño colateral de la polémica, pues los fans también fueron a hostigar a una tiktoker llamada Fernanda Mendoza sólo porque se parece físicamente a la famosa cantante.

Fernanda Mendoza ya había dado de que hablar hace algunos años justamente porque todos decían que era la doble de Ángela Aguilar, cosa por la que fue celebrara, aplaudida, reconocida y querida. Sin embargo, su fama se apagó con el paso del tiempo y los reflectores se alejaron de ella… hasta ahora.

En Intensamente 2 se nos revela que Vergüenza es algo que Angela Aguilar no tiene pic.twitter.com/sp64k7qLdu — Memes UNAM (@MemesUNAM) June 14, 2024

Y es que Fernanda Mendoza subió un video a su cuenta de TikTok en el que le pidió a la gente que le dejara de tirar hate, pues muchos pensaban que ella era Ángela Aguilar, pues sus rostros son muy similares.

"Me llamo Fernanda Mendoza y nuevamente estoy recibiendo hate masivo por algo que no hice", dijo la joven, pidiéndole a la gente que ya le dejaran de decir de cosas.

Como era de esperarse, los fans volvieron a hacerle bromas y le dejaron comentarios como: "No le hagas cazzú a los comentario", "Sorry es que te pareces a Judas Aguilar", "JAJAJAJJA El algoritmo está tan fuerte que hasta me trajo a la doble de la Angelita", "Que no te vea Nodal, te va a depredar" y "Te recomiendo cambiar de corte ya que te pueden atacar en la calle".