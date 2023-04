¡Conoce a los primeros grupos K-Pop confirmados para el KAMP FEST CDMX!

El KAMP FEST CDMX, reunirá a 16 bandas surcoreanas para dar un gran espectáculo en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México los próximos 19 y 20 de agosto.

De momento se han anunciado ocho grupos como parte de la alineación de éste festival, por lo que aquí te contaremos un poco sobre estos grupos, a unos días de la liberación del line up completo.

BamBam

Originario de Tailandia, el joven de 25 años conocido artísticamente como BamBam, es bailarín, rapero y vocalista del grupo GOT7, pero se ha ganado el cariño del público con su carrera en solitario.

Cuenta con dos mini álbumes y un álbum completo titulado "Sour & Sweet", el cual se lanzó el pasado 28 de marzo, su video y canción principal del mismo nombre ya cuentan con más de 40 millones de reproducciones en YouTube.

Chung Ha

Con 27 años de edad, la cantante y bailarina Chung Ha llega a México por primera vez para enamorar más a sus fans con sus pasos e increíble presencia en el escenario.

Ha participado con cameos en series y programas de televisión coreanas, también sus temas han sido escuchados en diferentes dramas. Tiene dos álbumes de estudio y varios singles, entre sus canciones más populares se encuentran "Play", Bicycle", "Gotta Go" y "Stay Tonight".

iKON

El grupo es integrado por seis chicos, Jay, Song, Bobby, DK, Ju-ne y Chan, ellos hicieron su debut el 15 de septiembre del 2015. Su nombre viene de la palabra inglesa "icon", ya que espera que los chicos sean iconos de la música sur-coreana.

Tienen un álbum recopilatorio y cinco mini álbumes, el más reciente llamado "FLASHBACK", se estrenó el 3 de mayo del 2022. Su tema más conocido, "Love Scenario", cuenta con más 621 millones de reproducciones en YouTube.

KARD

Un grupo conformado por dos chicos y dos chicas, ya conocido en México debido a los conciertos que han ofrecido en el país, incluso se presentaron en la pasada edición del Festival Internacional Cervantino.

BM, So Min, Ji Woo y J.Seph son los integrantes de KARD, quienes tienen en su lista cinco mini álbumes y varios singles, el último lanzado el pasado 10 de abril, llamado "Without You".

Lapillus

Lapillus es una palabra latina que representa una joya que cambia de color según la dirección de la luz, con este nombre, el grupo anima a los fans a encontrar su propio color.

Con un reciente debut, en junio de 2022, Chanty, Shana, Yue, Bessie, Seo Won y Ha Eun vinieron a México hace unos meses para presentar su propuesta musical "GIRL's ROUND Part. 1", su primer mini álbum.

Sik-K

También conocido como Young Hot Yellow, es un rapero de 29 años, ha realizado colaboraciones con otros cantantes y grupos coreanos como Jay Park, Epik High, Ravi, Zico, entre otros. Tiene en su historial seis mini álbumes y tres álbumes de estudio.

TFN

Antes conocidos como T1419, el grupo es integrado por NOA, Sian, Kevin, Gunwoo, LEO, ON, Zero, Kairi y KIO, debutaron en enero del 2021 y han visitado México en dos ocasiones.

La primera para promocionar su single "When The Sun Goes Down", una canción completamente en español y la segunda con para presentar su nuevo nombre como grupo, con la canción "Amazon".

VIVIZ

Un grupo de tres chicas relativamente nuevo pero ya conocido, debutaron en febrero de 2022 y es integrado por SinB, Eun Ha y Um Ji, ex integrantes de la agrupación GFRIEND.

Cuentan con tres mini álbumes, el más reciente se estrenó el pasado 31 de enero y su canción principal "PULL UP", ya tiene más de 7 millones de reproducciones en YouTube.

Los boletos para el primer festival de K-Pop en México ya se encuentran a la venta a través de Superboletos.