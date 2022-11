Corona Capital 2022: Así fueron los shows de Liam Gallagher, Paramore y los Yeah Yeah Yeahs

La segunda jornada del Corona Capital, que reunió a 85 mil asistentes, estuvo marcada por una llovizna durante varias horas del festival, pero también por presentaciones que nos regresaron a los principios de los 2000 o finales de los años 90 con los shows de los Yeah Yeah Yeahs, Paramore y Liam Gallagher, exvocalista de Oasis, quienes sorprendieron con sus poderosos conciertos ayer.

Durante el segundo día del Corona Capital, en el Autódromo Hermanos Rodríguez hubo cinco espectáculos que se robaron el día, aquí te contamos como fueron. No incluimos a Artic Monkeys porque ese show merece una crónica aparte.

Paramore Jesús Contreras

¿Cuáles fueron los 5 mejores shows del Corona Capital?

Yeah Yeah Yeahs

Los Yeah Yeah Yeahs, banda liderada por Karen O, nos regresó a principios de los años 2000 con un poderoso espectáculo en el que la vocalista demostró por qué es toda una showoman: la vimos saludar por todo lo ancho del escenario a sus fans, acercando su micrófono a la guitarra y bajo para darle otro sonido a la música que salía de esos instrumentos y con la cabeza inclinada sacando agua hacía arriba por su boca.

Los Yeh Yeah Yeahs llevaron lo mejor de su repertorio, pero sin duda cuando Karen O cantó “Maps”, este tema resonó en cada rincón de los alrededores del escenario principal. No sólo eso, también puso a brincar con “Heads Will Roll”, con la que terminó de encender los ánimos, así como “Date With The Night”, con ésta última sonaron con potencia la voz de la líder de la agrupación y las guitarras.

Los Yeah Yeah Yeahs Jesús Contreras

La banda también incluyó sus éxitos “Under the Earth”, “Gold Lion” y “Lovebomb”, que Karen O entonó con su peculiar y potente voz.

Liam Gallagher

Liam Gallagher ofreció un espectáculo que nos hizo recordar el britpop del principios y finales de los años 90 que hizo famosa a la banda Oasis, que él lideró. Y es que el británico incluyó en su repertorio dos himnos de aquella época: “Stand By Me” y “Wonderfull”, que en cuanto sonaron en el escenario Corona Agua Rifada, el público se desbordó en gritos de emoción, sacó sus celulares para grabar el momento y, por supuesto, cantó a todo pulmón estos temas.

Gallagher rockeó con un repertorio que incluyó temas como “Wall of Glass”, “Once”, “Rock ’n’ Roll Star” y “More Power”. En cada momento el cantante agradecía a sus fans mexicanos, claro, a su manera.

Para el final de su show eligió las poderosas rolas “Live Forever” y "Champgane Supernova”, otras de las más coreadas. Cuando todos iban vaciando el escenario tras despedirse del intérprete, Gallagher decidió regresar y regalar una última interpretación porque lo varios regresaron corriendo para verlo.

Liam Gallagher Jesús Contreras

Paramore

Los asistentes del Corona Capital ayer estuvieron en entre el dilema de ir a ver a Lim Gallagher o a Paramore, porque se presentaron a la misma hora, en diferente escenario, así que el público se dividió entre el escenario Corona Agua Rifada y el Vans.

Quienes optaron por Paramore consideraron que fue uno de los mejores shows de la segunda jornada del festival.

La banda integrada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro ofrecieron un espectáculo lleno de energía que incluyó temas como “This is way”, “Decode” y “Caught in the Middle”.

En este concierto entrañable Paramore dejó subir a dos fans para cantar con la agrupación “Mysery Business”, lo cual emocionó tanto los afortunados que subieron al escenario, como quienes los veían desde abajo.

Paramore Jesús Contreras

En el concierto tampoco faltó el tradicional peluche de Dr. Simi, que Harley recibió con alegría. Como el mundial de Qatar ya estaba a unas horas de comenzar, el muñeco estaba vestido con el uniforme de la Selección Mexicana.

Foals

Los británicos de Foals también protagonizaron uno de los shows destacados del sábado en el Corona Capital en el escenario principal, que pese a la lluvia que en ese momento no daba tregua, estaba completamente lleno.

Una de las canciones más entonadas fue “Olympic Airways”, que todos bailaron y cantaron, pese a la lluvia. Algunos fans venían preparados con sus impermeables y otros resistían sólo con sus chamarras o sudaderas.

Foals Jesús Contreras

El espectáculo de Foals también incluyó los éxitos “In Deegres”, “Inhaler” y “Mountain At My Gates”, que todos sus seguidores entonaron a todo pulmón.

Soon

Una de las sorpresas de la jornada fue la banda de indie rock originario de Austin, Texas, Spoon, que encendió los ánimos casi al inicio del festival y en plena lluvia.

Aunque salió con 10 minutos de retraso, la agrupación compensó a sus seguidores con un show con poderosos temas como “Do You”.