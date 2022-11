My Chemical Romance vuelve a México emo con un show nostálgico en el Corona Capital

My Chemical Romance volvió a México emo con un espectáculo cargado de nostalgia en el cierre de la primera jornada del Corona Capital 2022, que fue un regreso al principio de los 2000 porque también volvieron los copetes a mitad del rostro, las blusas o playeras rayadas y los delineados exagerados.

La agrupación estadounidense formada en 2001 no defraudó en ningún segundo de su espectáculo a los seguidores que, pese a que la presentación estaba programada a las 23:30 horas, desde las 21:00 horas, algunos más temprano, comenzaron a llenar los alrededores del escenario principal en el Autódromo Hermanos Rodríguez, para revivir la época en que la música de My Chemical Romance los acompañó.

My Chemical Romance en el Corona Capital 2022 Jesús Contreras

Entre anécdotas de vivencias de hace 20 años y hasta la pregunta del millón “¿fuiste emo?” transcurrió la espera. Desconocidos hacían amistad a partir de anécdotas como la épica batalla campal entre emos y punks en la glorieta de los Insurgentes, que forma parte de la memoria colectiva de la Ciudad de México.

“Ese día recuerdo que estuvo muy cabrón, estaba lloviendo si mal no me acuerdo”, “Nos comenzamos a juntar en la glorieta de los Insurgentes porque ahí podías comprar ropa ‘emo’ y música, encontrabas mucha música”, era parte de lo que contaba un hombre de 38 años.

Otra chica también compartía: “Yo también me juntaba en la glorieta, nunca me corté ni nada por el estilo, era sólo una moda, pero la estética emo estaba bien chida”. Aunque para unos había resultado una moda, otros en cambio defendían que era una forma de vida hasta ahora.

Así, entre anécdotas y recuerdos dieron las 23:30 horas, las luces de unos estrobos fueron el anuncio del viaje de nostalgia, pero cargado de energía, que brindaría My Chemical Romance.

My Chemical Romance en el Corona Capital 2022 Jesús Contreras

Sonaron los primeros acordes de “Foundations” y los fans comenzaron a gritar con toda su alma y a brincar con las energías que habían guardado para este momento, porque sí, a diferencia de hace 20 años, ahora ir a un festival parecía ser un deporte de alto riesgo para aquellos seguidores que rondaban entre los 30 y 40 años.

En cuanto las fans vieron a Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance, estallaron en gritos. “Sigue igual de hermoso”, “Papucho” y “hermoso”, eran algunos comentarios entre las presentes.

My Chemical Romance estaba dispuesto a ofrecer una noche inolvidable, así que la energía que se sentía con el primer tema que tocaron incrementó al escucharse “Bury Me In Black”, “I’m Not Okay (I Promise)” y “Give ‘Em Hell, Kid”, que, con el sonido estridente de las guitarras, la batería y sus característicos sintetizadores, puso a brincar y mover las cabezas.

My Chemical Romance en el Corona Capital 2022 Jesús Contreras

Más de 20 años de haberse fundado la banda, la voz de Gerard Way parecía encapsulada en el tiempo, igual a aquellos años en que sus fans lo escuchaban en la secundaria o preparatoria.

My Chemical Romance no daba tregua, parecía que quería devolverle a sus fans juventud, esos años en que en un concierto no les dolían las rodillas, así que el setlist continuaba con otros potentes temas los seguidores sacaban fuerzas para seguir brincando. Muestra de ello fue “Boy división”, pero hubo un poco de tregua con la tranquila “Ghost”.

Anoche recordé porque My Chemical Romance es tanto para muchos, sus palabras y estilo le dieron sentido a lo que muchos en la adolescencia; sin entender porque, estábamos experimentando por dentro. pic.twitter.com/Zc2rJt2K4f — Dani Becerril (@DaniBeeTee) November 19, 2022

El clímax del concierto llegó con el éxito glam punk, “Teenagers”, que fue una bocanada de recuerdos y nostalgia, pero que también, como se sintió Gerard cuando en el metro de Nueva York se le ocurrió esta canción, a sus fans los hizo sentirse más viejos.

“Ya puedo morir en paz después de escuchar esta canción”, “por esta canción los conocí”, “me acordé de la secundaria”, fueron algunos de los comentarios cuando finalizó el tema.

Si ya la nostalgia estaba al por mayor, luego MCR tocó “Helena”, que Gerard y Mikey le escribieron a su difunta abuela. Más “cortavenas” no podía ser este momento.

En alguna parte del concierto no faltaron los tradicionales peluches de Dr. Simi en el escenario, el líder de My Chemical los tomó y comentó que era un “raro regalo”, cuando vio un muñeco con un copete a la mitad de la cara dijo: “este se parece a mí”. El público se desvivió en gritos para Gerard.

Sin miedo a equivocarnos, podríamos decir que nadie había llenado el escenario Corona como lo acaba de hacer My Chemical Romance. 😱 pic.twitter.com/F2bi5kRRX2 — K (@TransportesK) November 19, 2022

En el repertorio no faltó “Na na na (na na na na na na na na na)”, canción punk que en el 2010 se convirtió en un himno provocativo. Después de este tema que fue coreado por todos los presentes vino otro clásico que muchos esperaban: “Mama”.

La recta final llegó cargada de nostalgia con “Welcome to the Black Parade” y “Famous”. Para la despedida, My Chemical Romance eligió “Vampires” y “The Kids from Yesterday.