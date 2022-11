Dreamers - Jungkook de BTS: Checa la letra en español y el video de la canción del mundial Qatar 2022

Jungkook, el vocalista de BTS, fue el encargado de cantar en la inauguración del Mundial Qatar 2022, el cantante de K-Pop interpretó el tema Dreamers en el inicio del evento deportivo.

Este Mundial tendrá varias canciones oficiales, no una como normalmente se hacía, una de las más esperadas era la de Jungkook, debido a su gran fama internacional por ser integrante de BTS, además la cantó junto al artista Fahad Al Kubaisi. Otro de los temas oficiales es el de Maluma y Nicki Minaj.

Letra de la canción Dreamers del mundial Qatar 2022

Look who we are

We are the dreamers

We make it happen

Cause' we believe it

Look who we are

We are the dreamers

We make it happen

'Cause we can see it

Here's to the one that keep the passion

Respect, oh yeah

Here's to the one that can imagine

Respect, oh y?ah

Gather round, now look at me

Resp?cting now, the only way

If you want, come, come with me

and now, every day

This one plus two, Rendevous, all we party

It's what we do, how we do

Look who we are

We are the dreamers

We make it happen

Cause' we believe it

Look who we are

We are the dreamers

We make it happen

'Cause we can see it

Here's to the one that keep the passion

Respect, oh yeah

Here's to the one that can imagine

Respect, oh yeah

Look who we are

We are the dreamers

We make it happen

Cause' we believe it

Look who we are

We are the dreamers

We make it happen

'Cause we can see it

Here's to the one that keep the passion

Respect, oh yeah

Here's to the one that can imagine

Respect, oh yeah

Jungkook le demostró a millones de personas su increíble talento. Estoy muy orgulloso de todo lo que ha logrado y de como ha crecido como artista. ¡Felicidades Jungkook! Eres y siempre serás mi ídolo, te amo. #JungkookInQatar pic.twitter.com/RPTTQDJhiX — David;⚡⁷ (@GAGAXBTS) November 20, 2022

Traducción en español de Dreamers

Mira quienes somos

Somos los soñadores

Nosotros haremos que pase

Porque lo creemos

Mira quienes somos

Somos los soñadores

Nosotros haremos que pase

Porque podemos verlo

Aquí está el que mantiene la pasión

Respeto, oh sí

Aquí está el que puede imaginar

Respeto, oh sí

Reúnanse, ahora mírenme

Respetando ahora, la única manera

Si quieres, ven, ven conmigo

y ahora todos los dias

Este uno más dos, Rendevous, todos festejamos

Es lo que hacemos, cómo lo hacemos

mira quienes somos

Somos los soñadores

Nosotros haremos que pase

Porque lo creemos

mira quienes somos

Somos los soñadores

Nosotros haremos que pase

Porque podemos verlo

Aquí está el que mantiene la pasión

Respeto, oh sí

Aquí está el que puede imaginar

Respeto, oh sí

mira quienes somos

Somos los soñadores

Nosotros haremos que pase

Porque lo creemos

mira quienes somos

Somos los soñadores

Nosotros haremos que pase

Porque podemos verlo

Aquí está el que mantiene la pasión

Respeto, oh sí

Aquí está el que puede imaginar

Respeto, oh sí