Corona Capital 2023: Arcade Fire hace un cierre triunfal en la primera jornada del festival

Arcade Fire hizo un cierre espectacular en la primera jornada del Corona Capital dándolo todo con "Neighborhood #3 (Power Out) y uno de sus mayores éxitos en la forma de "Rebellion (Lies), que fue coreado por todos los presentes.

El vocalista de la banda afirmó "muchas gracias, no estaríamos aquí sin ustedes". Y la música siguió con "Reflektor" y todos los asistentes bailando al ritmo de esta canción, aún con toda la energía.

Mientras que los fans disfrutaban de la presentación, el líder del grupo se metió entre los seguidores en primera fila y compartió su emoción con ellos.

Después "No Cars Go" puso a todos a cantar y los sentimientos en cada uno de los afortunados presentes dejaron claro la importancia de la banda.

"Ready to Start" hizo que los asistentes se emocionarán más y Win Butler cantó la letra de "The Suburbs" para complacer a los melómanos más exigentes.

Después de que todos corearan "tu tu turu tu turu", Régine Chassagne cantó e hizo un performance con el que la audencia quedó encantada.

"Everything Now" también puso a cantar a los presentes y “Wake Up" marcó un momento de fiesta con cada fan coreando la letra la madrugada de este sábado.

En este segundo día del Corona Capital se espera el regreso de la banda Blur.

