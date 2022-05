Corona Capital Guadalajara: The Strokes y Blondie causan furor en cierre de la primera jornada

Las bandas The Strokes y Blondie causaron furor en el cierre de la primera jornada del Festival Corona Capital Guadalajara, que congregó a más de 36 mil personas.

Casi a las 23:00 horas la banda liderada por Julian Casablancas, The Strokes, subió al escenario principal para ofrecer una buena dosis de rock ante los tapatíos que esperaron seis años para volver a verla.

The Strokes interpretó varios de sus clásicos "Heart In A Cage", "Reptilia", "Someday" y "You Only Live Once".

"Call me" y "One way or another" fueron unos de las éxitos que sonaron en el espectáculo. Foto: Álvaro Paulin/La Razón de México

Gran parte del público antes de finalizar el show de The Strokes se trasladó al escenario Kia para disfrutar de la presentación de Blondie, agrupación que por primera vez pisó tierras tapatías.

Debby Harry, vocalista de Blondie, brindó un espectáculo de nostalgia con "Atomic", "Maria", "Call me" y "One way or another".

La sorpresa del cierre del primer día del festival en el escenario principal fue Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, quien le dio un toque muy mexicano al festival.

La integrante de la dinastía Fernández cantó temas como "Si nos dejan", "Como quien pierde una estrella" y "Cascos ligeros".

Con información de Álvaro Paulin

FBPT