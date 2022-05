The Strokes desatan euforia nostálgica en el Foro Sol

Uno de los regresos más esperados por el público de la Ciudad de México era el de la banda neoyorkina The Strokes, que tuvo su última presentación en la capital del país en el Corona Capital de 2019, dejando un sabor agridulce entre sus seguidores. Julian Casablancas y compañía volvieron con una contundente presentación en el Foro Sol llena de rock y con la que dejaron más que claro por qué son una de las bandas más queridas por el público chilango.

Después de que durante la tarde el escenario lo ocuparan Mac DeMarco y The War on Drugs, el público esperaba ansioso la aparición de The Strokes. A las 10:10 horas el clásico logotipo de la banda apareció en la pantalla y al grito "Olé, olé, olé, olé, Strokes, Strokes", la agrupación se hizo presente con una intensa interpretación de "Bad Decisions".

SUBLIME, es en pocas palabras lo mejor que puedo decir de este conciertazo de The Strokes en el Foro Sol, setlist perfecto, entro a tiempo e incluso duró más de lo esperado, amo ser fan de The Strokes, este concierto me dio años de vida 🖤🥲 #TheStrokes pic.twitter.com/7CWOPMF0QX — Soma (@Han_Soma_) May 20, 2022

Con gritos y ovaciones, 53 mil almas le dieron la bienvenida a la banda que mostró su agradecimiento con un show memorable. El espectáculo continuó con una poderosa interpretación de "Juicebox" que hizo vibrar el Foro Sol.

La euforia se iluminaba con láseres que emanaban del escenario, para este punto el público ya estaba en un viaje compuesto por riffs duros y secos. Al finalizar el clásico tema Julian Casablancas comenzó a bromear con los presentes: "Ustedes son muy calientes", dijo el vocalista.

🇲🇽🎶 50 mil personas acaparon el Foro Sol de la CDMX en el regreso de 'The Strokes' a la capital. #TheStrokes #CDMX pic.twitter.com/H3GghqiUYM — 📲 Indepe News (@NewsIndepe) May 20, 2022

El show bajó sus decibeles con "Eternal Summer", sólo para volver a enganchar a los fans con "New York City Cops", canción que puso a brincar a los fans. Después la banda interpretó "Hard to Explain" y "Brooklyn Bridge de Chorus" para complacer a todos los asistentes.

Al finalizar "What Ever Happened", Casablancas dijo: "No hay tiempo de sentimientos, no hay tiempo de lágrimas" y fue entonces cuando la banda procedió a interpretar "Reptilia", uno de sus temas más icónicos. El público coreaba cada riff con intensidad y la letra fue cantada a todo pulmón con nostalgia en uno de los momentos más memorables de la noche.

Casablancas hacía bromas constantes y disfrutaba de su presentación. El escenario se pintó de rosa y las gradas se iluminaron con las luces de los fans para "Under Control". Los seguidores demostraron que lo más reciente de la banda ha sido de su agrado cuando los neoyorkinos tocaron "The Adults are Talking".

Un pedacito de The Strokes en el Foro Sol ✨ pic.twitter.com/iwe4OoBMxv — Samanta. (@samantapees) May 20, 2022

La agrupación interpretó "Hard in Cage", tema compuesto por uno de los riffs más populares del rock contemporáneo, y en "Someday", tema del primer álbum de la banda que, según los conocedores, salvó al rock en los años 2000, los asistentes bailaron y cantaron al unísono dejando en claro que The Strokes cuenta con una gran cantidad de fans de hueso colorado en México.

Para el final del concierto la banda interpretó "Undercover of Darkness", "Selfless", "At the Door" y "You Only Live Once" siendo este último uno de los más esperados por el público.

The Strokes interpretando "Reptilia" en el Foro Sol pic.twitter.com/BvBZQNQmt5 — Playlist Magazine (@Playlistmagmx) May 20, 2022

El show concluyó con "Take It or Leave It", y a pesar de que la agrupación no interpretó "Last Nite" o "The Modern Age", el público abandonó el Foro Sol satisfecho.

Los asistentes al concierto de anoche, amanecen con la sensación de haber sido testigos de un gran show por parte de The Strokes. Viajaron en el tiempo a una época en la que nada importaba y vestir desaliñado era tener actitud. Los fans chilangos esperan el regreso de la banda que marcó a toda una generación con su lema: "You Only Live Once": sólo se vive una vez.