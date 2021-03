Corte inglesa niega solicitud de apelación de Johnny Depp contra medio que lo llamó "golpeador de esposas" Los jueces dijeron que Johnny Depp no puede apelar el rechazo sobre su demanda por difamación contra la editora del diario The Sun; señalan que no tiene “ningún prospecto real de éxito”

Personas manifiestan su apoyo a Johnny Depp frente a la Corte de Londres. Foto: Reuters