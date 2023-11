Cortometraje mexicano Apnea va al Festival de Huelva

Tras proyectarse en el reciente Festival Internacional de Cine de Morelia, Apnea se mostrará el próximo 12 de noviembre dentro de la edición 49 del Festival de Huelva, dedicado al cine Iberoamericano. El cortometraje mexicano será uno de los siete cortos internacionales en la Sección Oficial del evento español, que marcará su paso por festivales fuera de México, incluyendo también, entre otros destinos, una siguiente escala en Guatemala para estar en el Festival Ícaro.

En el cortometraje, una joven y talentosa nadadora llamada Renata mantiene una relación en secreto con su estricta entrenadora mayor que ella, la frontera entre el amor y el abuso se vuelve más vertiginosa cuando se acercan las estatales y el lugar de la chica en la competencia se ve comprometido por el tétrico juego de poder con su entrenadora y amante. Cuando el velo de la pasión adolescente abandona los ojos de la protagonista, ésta entiende que el interior de la alberca no es el único lugar en el que alguien puede sentir que deja de respirar.

“Tenía ganas de explorar relaciones en las que a pesar de ser consensuadas hubiera una gran posibilidad de un abuso implícito, me empecé a dar cuenta de eso porque al ser joven te enamoras y juras que está bien, pero conforme va pasando el tiempo te das cuenta que no está bien y que aunque sea consensuado hay un abuso de poder, quería exorcizar eso un poco a través de la ficción y quería un personaje que cobrara venganza”, comentó Natalia Bermúdez en entrevista para La Razón durante el FICM, refiriéndose a cómo fue que se originó la historia que terminó en el guion que escribió junto a la actriz y cineasta Danae Reynaud.

“Ella tiene toda una transformación y empatizas con ella, quería hacer un personaje con poder de decisión que no fuese blanco y negro, me gustaba mostrar sus matices y no quería mostrar a la chavita que fuera buena buena”, compartió sobre cómo fue darle forma a la personalidad de su protagonista.

“Lo que está pasando es que hay hombres que le dan una revisión feminista forzada a los proyectos y los personajes femeninos terminan siendo muy planos, ya no tienen complejidad y yo creo que el hecho de que los personajes femeninos terminen siendo tan planos es una cosa supermachista; entonces tenía muchas ganas de tener a dos mujeres con personalidades complejas y saber que también el machismo y el abuso lo ejercen las mujeres, que es una cosa que no pertenece específicamente a un género, quería personajes femeninos muy complejos y esto es lo que más me gusta de la película”, dijo acerca de la complicada relación retratada en la pantalla y de cómo fue mostrarla de una manera realista.

Además de seguir presentando Apnea en diferentes festivales de cine a nivel mundial y de viajar durante los siguientes días a España para mostrarlo en el Festival de Huelva, Natalia Bermúdez está a la espera de poder proyectar en más espacios y estrenar comercialmente su documental Norte, mientras que se prepara para estrenar en unos meses una nueva serie que codirigió y que seguramente llamará la atención por el tema que trata.