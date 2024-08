Critican a Adrián Marcelo tras presumir su título en psicología en La Casa de los Famosos México 2

Este domingo en La Casa de los Famosos México 2, Adrián Marcelo presumió su título psicológico al confrontarse con Arath de la Torre en el sinceramiento de la semana, donde todos los habitantes del programa eran nominados.

Sin lugar a dudas, Adrián Marcelo se siente muy orgulloso de haber estudiado psicología y le ofendió que supuestamente, Gala Montes y Arath de la Torre habrían utilizado sus enfermedades psicológicas como una herramienta dentro de La Casa de los Famosos México 2.

Al mismo tiempo, el influencer mencionó los problemas de ira del conductor y lo acusó de ser una persona que 'le da miedo', pues asegura que puede ser bastante violento en el futuro. Por su parte, el actor destacó que como profesional, el regiomontano debería de mostrar simpatía por las situaciones que atraviesan las celebridades.

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Arath de la Torre?

Por un lado, Adrián Marcelo aseguró que se siente decepcionado por la personalidad de Arath de la Torre, pues aseguró, "yo estudié 5 años de psicología para saber quien eres verdaderamente y eres una bomba de tiempo", sentenció.

En ese sentido, lo criticó por el "difícil manejo del enojo" de Arath, al señalarlo por tener arranques en los que busca ir al confesionario. Por su parte, el conductor señala que "un país entero lo vio burlarse de una persona por una enfermedad".

"Qué bueno que estudiaste psicología, me da mucho gusto", le aseguró el famoso, antes de señalar que pudieron haber hecho muchas cosas buenas en el programa, pero no lograron empatizar y aseguró, "no solamente me ofendiste a mi, ofendiste a mucha gente que no eligió esta enfermedad que yo tengo que se llama depresión y ansiedad", sentenció.

Así reaccionan al posicionamiento de Adrián Marcelo

Usuarios en redes sociales no han tardado en reaccionar sobre lo sucedido en La Casa de los Famosos México 2 y como Adrián Marcelo presumió su título de psicólogo y señalaron a Marcelo una vez más por su manera de tratar a las personas dentro del programa.

"Adrian Marcelo todo lo que le dijo a Arath , fue un reflejo de él", "y dice que tiene empatía jajaja", "psicólogo que seguro sólo estudio los fines de semana y jamás ejerció" y "una porquería de persona, este está bien enfermo que miedo de verdad, psicópata en potencia".

Te mostramos algunos de los mensajes de los seguidores de La Casa de los Famosos México 2 sobre los comentarios de Adrián Marcelo y su título psicológico:

