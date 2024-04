Critican a Adrián Uribe por anunciar que incursionará en la política: '¿Es broma?'

El actor y comediante Adrián Uribe, famoso por su personaje de El Vitor, anunció que incursionará en la política, lo que generó opiniones divididas en las redes sociales.

“Me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos en los que he participado, me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa. No me queda más que agradecerles por todo ese cariño que me han demostrado durante este tiempo. Por eso y después de muchas invitaciones rechazadas he decido que este es el momento de regresarle algo a mi país, a todos ustedes, voy a incursionar en la política, me voy a lanzar con todo”, señaló el actor en un mensaje que publicó en su cuenta de X.

El histrión mencionó que no va a defraudar a la gente: “Sabemos que México necesita más que un político, a un ser humano, a alguien sensible, trabajador y que venga desde abajo”, dijo.

Así reaccionan los usuarios al anuncio de Adrián Uribe

Tras el breve anuncio los usuarios de Internet no dudaron en reaccionar al video del actor y señalar que creen que se trató de una broma, aunque también expresaron que no están de acuerdo con que el comediante ahora esté en la política.

“Seguro quiere promocionar un proyecto y lo hace para llamar la atención”, “No tengo pruebas pero tampoco tengo dudas del inicio del fin”, “O sea que tú también quieres vivir del erario”, “Quiero pensar que es una broma y que luego va a salir que es parte de un sketch tipo backdoor”, “¿Qué clase de comedia es esta?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet, quienes siguen incrédulos ante el anuncio del histrión.

Por otra parte, los cibernautas expresaron que tienen la duda de saber con qué partido va a estar Adrián Uribe, ya que en su video no dijo a qué partido representaría y tampoco por qué cargo competirá.