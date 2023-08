Adrián Uribe confiesa que despidió a sus músicos y que los cambió por pistas ¿lo van a embargar?

Hace unas semanas el programa “Chisme no Like” dio a conocer que Adrián Uribe había sido embargado por una disputa legal con unos ex trabajadores quienes lo demandaron por haberlos despedido injustificadamente. Ahora el actor rompió el silencio y confesó que sí corrió a sus músicos, pues se le hizo que era una muy excelente idea reemplazar el talento y habilidad humanas por una pista musical.

De acuerdo con lo que se reveló, la demanda inició en 2016 y se aseguró que a Adrián Uribe lo embargaron, pues debía una cifra de más de 6 millones de pesos por la indemnización de los despidos injustificados.

Adrián Uribe Especial

Ahora, Adrián Uribe fue interceptado por la prensa en la alfombra roja de la puesta en escena “Amor sin Barreras”; ahí los reporteros del chisme no perdieron la oportunidad de cuestionarlo respecto al despido de sus ex músicos.

“Mis abogados están arreglando el asunto... Es un tema legal que está desde 2016 con mis ex músicos. Siempre he sido una persona muy justa y en tantos años que llevo, con tanta gente que he trabajado, nunca había tenido un problema legal hasta ahora”, pronunció el famoso que saltó a la fama por ser el Vítor.

Adrian Uribe Especial

Respecto a la deuda millonaria que “Chisme no Like” señaló que tenía, Adrián Uribe negó que fuera tanto dinero y remarcó que su equipo legal está haciendo todo lo posible para resolver el asunto.

“Lo único que puedo decir es que se está arreglando, los abogados lo están arreglando, y esperemos salir bien librados... Nunca he sido alguien injusto con la gente que trabaja conmigo, no se les daré menos, pero tampoco más ¿sabes?”, señaló el famoso.

Respecto a que fue embargado, Uribe sentenció: "No, para nada. Hubo una solicitud, pero no (...) “Ya me están haciendo viviendo en un puente de ‘homeless’... No para nada, hubo una solicitud (para embargar), pero no”.