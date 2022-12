Critican a Daniel Bisogno por su extrema delgadez: "Qué acabado se ve" (FOTO)

El conductor Daniel Bisogno desató la preocupación de los usuarios de Internet, luego de que él compartiera una fotografía en su Twitter para promocionar la obra en la que participa llamada “Lagunilla mi barrio”.

En la imagen Daniel Bisogno aparece caracterizado como el personaje que interpreta en el musical y se encuentra junto a la actriz Maribel Guardia.

Hoy es a las 5.00 la obra más exitosa de la década, teatro abarrotado, la gente sale feliz, honestamente creo que es el mejor trabajo que hemos hecho hasta hoy! Orquesta en vivo, bailarines. Y el elenco más espectacular! La producción más impactante! @LagunillaMB pic.twitter.com/V03L23Zl8C — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) December 4, 2022

Aunque el conductor de Ventaneando limitó los comentarios en la fotografía, la cuenta de Twitter @RCulturaPop retomó la imagen para destacar la delgadez del presentador de espectáculos.

La imagen causó revuelo en las redes sociales, ya que los usuarios expresaron su preocupación, pues considera que Daniel Bisogno se ve extremadamente delgado.

“Que mal, no tendrá una enfermedad o algo”, “¿Qué le pasó?”, “Este tiene bicho, a mí no me engaña”, “Qué acabado está el señor”, “¿En serio es Daniel? ¿Se lo chuparon o qué le pasó?”, fueron algunos de los comentarios.

Otros usuarios se burlaron y lo compararon con el personaje de Matthew McConaughey en la película Dallas Buyers Club. Mientras que otros más lo defendieron, pues aseguraron que también lo criticaban cuando tenía kilitos de más.