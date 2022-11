Daniel Bisogno critica a Yalitza Aparicio y dice que nació sin talento: "No es actriz" (VIDEO)

Daniel Bisogno conductor de Ventaneando se lanzó nuevamente contra Yalitza Aparicio y aseguró que la actriz no tiene talento.

Todo sucedió porque Pedro Sola presentó una nota sobre Yalitza Aparicio y aseguró que la actriz sigue triunfando pese a las críticas que la rodean.

Así que Daniel Bisogno no se quedó callado y aseguró que no es actriz y que le ha costado trabajo porque “se nace con el talento, que no es el caso”, dijo el conductor.

“Le ha costado trabajo porque no es actriz, porque lógicamente no tiene la preparación para ser actriz, sin embargo, logró nominarse a los Oscar”, dijo el presentador de Ventaneando.

“Es el talento con el que se nace, que no es el caso”, continuó Daniel Bisogno, mientras que Pedro Sola y Jimena Pérez “La Choco” defendieron a Yalitza Aparicio de los comentarios de Daniel Bisogno, pero el conductor se mantuvo firme en su postura.

“No es actriz. Por supuesto que es una figura que la gente admira, una influencer, una persona que todo mundo admira, totalmente aspiracional”, concluyó Bisogno.

Yalitza Aparicio y las críticas de los Latin Grammy 2022

Yalitza Aparicio se presentó en los Latin Grammy 2022 en donde estuvo en medio de la polémica, luego de que se tomara una foto con Laura Pausini.

La cantante fue duramente criticada por ponerle filtro a la imagen, por lo que en la foto solo resalta la italiana y deja sin foco de luz a Yalitza Aparicio. Sin embargo, la actriz no dudó en defender a la intérprete de “Se fue” de los comentarios de la gente.