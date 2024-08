Critican a Guaynaa por lanzar 'Blindado' en medio de su presunta de infidelidad a Lele Pons: 'está horrible'

El matrimonio de Lele Pons y Guaynaa podría terminarse en cualquier momento, pero todo apunta a que al puertorriqueño le importa más su carrera musical, pues en medio de las acusaciones de que le habría sido infiel a la influencer con Claudia Bavel, una actriz famosa actriz porno, decidió lanzar su canción “Blindada”, la cual está siendo destrozada por los fans debido a su cuestionable calidad y por el escándalo.

Cabe recordar que fue el periodista de farándula español Jordi Martin, el mismo que descubrió la infidelidad de Piqué a Shakira, quien dio a conocer que Guaynaa habría sido infiel a Lele con Claudia Bavel, presentando pruebas como capturas de pantalla y mensajes pasados de cachondos.

Abro hilo de la presunta infidelidad de Guaynaa a Lele Pons: Los implicados Lele pons(influencer venezolana), Guayna ( cantante de PR), Jordi Martín (el mismo q reveló el cacho de Shaki) y Claudia Bavel actriz de cine para adultos.🙊 pic.twitter.com/SCNCoHBRJr — Lina Barona (@suplinna) August 1, 2024

"Hasta hace escasos minutos, el equipo de Guaynaa estaba contactando conmigo para paralizar la exclusiva", aseguró Jodi Martin, quien indicó que el tema sería tratado con el mayor cuidado, antes de puntualizar que "Guaynaa no puede negar esto. No es inteligencia artificial, no está manipulado, se ve en las pruebas el número de teléfono de Guaynaa".

El periodista compartió una serie de imágenes donde se ve a Guaynaa en una videollamada con Claudia Bavel, a quien presuntamente contactó por Instagram.

En medio del escándalo, Guaynaa lanzó una nueva canción colaborativa que está dando mucho de qué hablar.

el que filtró la infidelidad hacia Shakira, ha reportado que Guaynaa le ha sido infiel a Lele Pons con Claudia Bavel; actriz de cine para adultos. La gente espera a que se anuncie su separación. 🔥 pic.twitter.com/BC8An2p7Hr — aidan (@likearider) August 1, 2024

En “Blindado”, Guaynaa colabora con El Yaki y Tony Aguirre, y se rata de una canción que mezcla, los corridos, el reguetón y la banda. Aunque los seguidores fieles e incondicionales del cantante le han echado porras, el resto lo criticó por lanzarla en medio de la polémica de su presunta infidelidad, además de que calificaron al tema como “genérico” y “horrible”.

“Pensé que era una parodia, pero si están cantando de verdad”, “Qué feo canta ese”, “Dios mío ese man canta muy feo jajajaja”, “le fuiste infiel a Lele y sacas esta porquería? Tu sí no tienes vergüenza” y “mejor vete con la porno, cantan bien feo tus compas”, le dijeron.