Critican a Justin Bieber por dejarse la barba: 'pasó a ser un vagabundo' (FOTOS)

No cabe duda de que a la gente nada le parece por completo, pues ahora los fans se pusieron a criticar a Justin Bieber por dejarse la barba, cosa que a su parecer lo hace ver viejo y desaliñado… pues al parecer esperan que siempre se vea como cuando era una estrella adolescente.

Fue a través de sus redes sociales oficiales que Justin Bieber subió una serie de fotografías con el expreso objetivo de presumir su nueva imagen con la barba larga.

Las imágenes no pasaron desapercibidas entre sus 292 millones de seguidores en Instagram, pues rápidamente la serie de fotos amasaron miles de me gusta y comentarios, algunos quejándose de su nuevo look, mientras que otros más lo defendían ante el hate de gente sin quehacer.

El post de Instagram consta de 9 fotografías, donde muestra una serie de selfies que se realizó durante varios días y en las que el foco gráfico es justamente el crecido bello facial del intérprete de “Baby”, recordado por ser lampiño en su juventud.

Algunos de los seguidores de Justin Bieber han cuestionado al famoso por su cambio de look, justificando sus palabras con la imagen mental del cantante con la que se quedaron de hace décadas. No obstante, la gente que sí tiene inteligencia emocional y sabe que la vida se trata de cambios, lo defendieron y celebraron su desaliñada barba marrón.

“¿Por qué te agregas 20 años? No entiendo”, “De twink pasó a vagabundo, ya no se me antoja”, ”No sé qué pensaba yo cuando dije que no me gustaban las barbas”, ”Te amo por dios sácate esa barba”, “No tengo xq mentirte, te amo pero te ves feo” y “mínimo dale forma, pareces hippie”, le comentaron algunos de sus haters a Justin Bieber.