¿Hailey Bieber dedica canción de Beyoncé a Selena Gomez? Usuarios debaten si es una nueva indirecta

Hailey Bieber no sale de las polémicas, puesto que su relación con Justin Bieber no deja de ser señalada y duramente criticada pase lo que pase, sobre todo por aquellos que extrañan el pasado y desean ver nuevamente a Selena Gomez junto al cantante. Es por ello que cada acción de la modelo, genera atención por parte de la audiencia.

¿Por qué resurgió el drama entre Hailey Bieber y Selena Gomez?

Ahora, Hailey Bieber entró nuevamente en el pleito en redes sociales con Selena Gomez, después de haber publicado la nueva canción de Beyoncé, "Jolene", la cual está inspirada en el clásico tema de Dolly Parton. Si bien, en el tema original, la cantante le ruega a la joven "no quitarle a su hombre", en esta reversión, le advierte que no lo haga y se muestra empoderada.

Hailey Bieber encendió las redes sociales al públicar uno de los nuevos temas de Beyoncé, pues aseguran que fue una indirecta para Selena Gomez. Foto: Instagram

Esto generó una fuerte reacción por parte del público, ya que enseguida unieron los puntos en dirección a Selena Gomez, quien es la ex pareja más conocida de Justin Bieber, ya que muchos usuarios aseguran que la modelo no supera a la ex de su esposo, aunque otros señalen que es al revés.

¿De qué trata 'Jolene' de Beyoncé?

La nueva canción de Beyoncé, "Jolene", aborda el tema de una mujer que sabe que otra está detrás de su pareja. Mientras que la versión original, de Dolly Parton, la cantante le ruega por "no quitarle a su hombre", Beyoncé asegura que esto no será posible y más bien le indica que no lo intente, ya que sabe que su pareja es feliz a su lado y no le hará caso, pues sabe que tiene a una hermosa mujer en casa.

Con esta referencia, muchos aseguraban que era una manera nueva de Hailey Bieber para demostrar la felicidad que tiene junto a Justin, algo que no agradó demasiado, ya que los fanáticos de Selena Gomez no tardaron en asegurar que la mujer está obsesionada con la dueña de Rare Beauty. Por su parte, los seguidores de Hailey señalaron que la joven sube siempre screenshots de canciones que le gustan para apoyar a los artistas, por lo que nada tendría que ver con la actual novia de Benny Blanco.

*Hailey siempre subiendo screenshot de canciones que le gustan y dando apoyo a los artistas*



Los fans de la bipo: esta tan obsesionada con mi fav pic.twitter.com/iyXm8euG98 — Antigringas 🐍 • Fan Account (@buzztinemotions) March 29, 2024

