Critican a Lucía Méndez por no moverse en su show de cabaret: 'Causando lástima' | VIDEO

La actriz y cantante Lucía Méndez está en medio de la polémica porque presentó su nuevo show de cabaret y le llovieron críticas porque los usuarios aseguran que tiene poca energía y sin moverse mucho en el escenario.

A través de las redes sociales se difundió un video de la artista en el que aparece vestida con un enterizo negro y alrededor de ella están sus bailarines con enormes plumas para moverlas como si fueran abanicos.

Por supuesto que los usuarios de Internet no dudaron en reaccionar al video y aseguran que la actriz no se mueve y también hicieron referencia a sus cirugías estéticas, pues señalan que tampoco puede gesticular.

“Pobre mujer! Ya no sabe ni cómo seguir vigente”, “Tiene más energía el conde Drácula”, “Pobre, ridícula, apenas si puede moverse, sintiéndose la gran estrella, pero estrellada”, “Causando lástima”, “Da pena la Sra. Méndez ya no puede ni gesticular ni bailar. Ya que se de cuenta de su edad. Con razón pusieron los boletos con descuento porque ya no llena. Pobre”, fueron los comentarios de los usuarios de Internet.

Lucía Méndez y sus polémicas

Lucía Méndez ha estado involucrada en varias polémicas desde que apareció en el programa de Siempre Reinas. En el reality show tuvo un tremendo pleito con Laura Zapata, el cual escaló hasta fuera del programa y lo llevaron a los tribunales, porque hasta interpusieron una orden de restricción.

Para la segunda temporada del reality, la actriz tuvo sus enfrentamientos con Lorena Herrera y con la cantante Dulce.

Por otra parte, recientemente habló de Luis Miguel, desde hace tiempo ella ya había revelado que tuvo un romance fugaz cuando El Sol era un jovencito, sin embargo, ahora volvió a revivir esas declaraciones y ahora los cibernautas sugirieron si es verdad que el hijo de Lucía Méndez era del cantante de “La incondicional”.