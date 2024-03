Lucía Méndez y Lorena Herrera tienen dura pelea en 'Siempre Reinas 2': 'no trabajes'

Por algún motivo a la gente ele encanta ver peleas bien argüenderas en las redes sociales y en todos lados, cosa que está aprovechando Netflix para la segunda temporada de “Siempre Reinas”, reality show en la que algunas famosas cuyos días de gloria quedaron enterrados en el lejano pasado conviven y se pelean a la mejor provocación, como ocurrió con Lorena Herrera y Lucía Méndez.

A través de un clip con el que la misma Lorena Herrera promocionó la segunda temporada de “Siempre Reinas”, se puede ver cómo fue el agarrón que se dio la famosa con Lucía Méndez, quien le reclamó por haberse mantenido neutral mientras Laura Zapata y Sylvia Pasquel se burlaban de ella y le tiraban hate.

Lorena Herrera Foto: Especial

Así se pelearon Lorena Herrera y Lucía Méndez

Como Lorena Herrera sabe que no tiene que aguantar reclamos de una cualquiera doña nadie, se le puso bien “punk”: “No me pudiste haber visto a mí con Laura Zapata hablando mal”, le dijo Lorena Herrera, ante lo cual Lucía Méndez le replica: “No, con las dos, las tres”.

“Sí te dejo hablar, pero escúchame a mí. Porque tú me ofendiste, Lorena”, agregó. “Yo no empiezo a trabajar así”, le contestó Herrera. “Pues no trabajes”, replicó Lucía Méndez.

Lucía Méndez Especial

“Si empezamos esto, lo hacemos bien. Te he dejado hablar y me he callado, ahora escúchame a mí”, remarca Lorena Herrera, para que finalmente Lucía diga a la cámara: “Vieron que Lorena no es suavecita. Lorena es fuerte”.

El mensaje con el cual Lorena Herrera acompañó el clip fue: “Ya casi es el estreno de la 2da temporada de #SiempreReynasles aseguro los va a enganchar al mil!!! Pasaron mil cosas qué jamás me hubiera imaginado!!Aquí un poquito!! #dejameHablar Les ha pasado?? Cómo reaccionarían?? Gran estreno por Netflix el 19 marzo”.