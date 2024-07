Critican a Mariana Echeverría por hablar mal de su esposo e hijo: 'Divorcio seguro' | VIDEO

Mariana Echeverría ha sido ampliamente criticada en los últimos días, pues los fanáticos de La Casa de los Famosos México 2, destacan que la actitud de la famosa con el resto de sus compañeras no es la mejor, ya que aseguran que ha demostrado 'ser mala persona'.

Ahora, Mariana Echeverría ha sido duramente criticada en redes sociales, ya que la acusan de haber hablado mal de su hijo y esposo en La Casa de los Famosos México 2. En ese sentido, el público asegura que la integrante de Me Caigo de Risa ha mostrado desdén a su familia.

Todo por la manera en la que se refiere a su hijo. El público señala que la mujer no ha mostrado en algún momento que extrañe a su pequeño y les parece que la manera en la que ha hablado de él, no es la más positiva, igual que con su pareja, Óscar Jiménez.

¿Qué dijo Mariana Echeverría de Óscar Jiménez y su hijo?

Fue en una breve conversación con Adrián Marcelo que Mariana Echeverría habló un poco de su hijo, lo cual no ha sucedido demasiado dentro del reality. En el video que se ha viralizado en redes sociales, podemos ver a los famosos en el cuarto Tierra y a la comediante mirándose al espejo.

Es entonces cuando Adrián Marcelo habla de Óscar Jiménez, el esposo de la actriz y portero de Las Águilas del Club América. El comediante aplaude al hombre por quedarse en casa para cuidar de su hijo mientras que ella se encuentra en La Casa de los Famosos México 2.

"No ma***, tengo dos..." comienza, para después cambiar su tono y susurrar, "tengo dos nanas de toda la vida, 24 horas", le cuenta la actriz al influencer, con una voz seria, con lo que dejó ver que su esposo no estaría cuidando del niño como él se imaginaba.

Tras un breve silencio, Mariana dice, "ahora está en Estados Unidos el cabr**", refiriéndose a su esposo. Continúa al decir que su hijo tiene varias personas que pueden cuidar de él en al ausencia de sus padres, "tiene chofer, tiene dos nanas el p**che escuincle, tiene quien le hace el aseo", finalizó.

Los usuarios no han tardado en reaccionar a la manera en la que Echeverría habla de su familia, con comentarios como, "lo bueno que es su hijo y tan bonito que se expresa de él...", "privilegiado el peque, solo le falta una mamá", "aparenta que no quiere a su hijo o no sé", "¿para que quiere otro hijo si no los cuida ella?" y "divorcio seguro saliendo", son algunos de los mensajes tras el video.

Las críticas a Mariana Echeverría no se detienen, pues su participación en La Casa de los Famosos México 2 ha sorprendido para mal a la audiencia, quienes incluso aseguran que por su forma de ser es que ya no ha logrado tener hijos.