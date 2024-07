Critican a Roger Waters por pedrile a los venezolanos que vote por Nicolás Maduro | VIDEO

Le pese a quien le pese, Roger Waters no es más que un blanco privilegiado que con complejo de “white savior” hacia los países de América Latina, pero que no tiene ni la menor idea de lo que sus habitantes viven, pues el ex bajista de Pink Floyd llamó al pueblo de Venezuela a votar por Nicolás Maduro, cosa que por la que fue severamente criticado.

A través de su Twitter oficial, Roger Waters expresó su apoyo abierto a Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela, que se presentará en las próximas elecciones de nuevo como candidato para así consolidar su poder sobre el pueblo.

En su polémico clip, Roger Waters señaló toda la ciudadanía venezolana debe decidir lo mejor para sí mismos, por lo que no deben de dejar que los Estados Unidos les quiten su país, a través de las trampas que hay en las elecciones.

"La razón por la que les envío este mensaje es para que voten por Maduro en las elecciones del 28 de julio. ¿Por qué? Porque Venezuela les pertenece a ustedes, no a la corporación Chevron que es con quien Machado quiere hacer el trato para regalar su país", pronunció.

Tras ello, afirmó que Nicolás Madura es la mejor opción para Venezuela: "Poder para el Pueblo de Venezuela. Bolívar, Chávez, Nicolás Maduro. Adelante“.

"¿Recuerdan seis años atrás cuando sufrieron un ataque en su gran país, de Guaidó? Él era un títere de los Estados Unidos. De hecho, ellos lo declararon Presidente desde Washington. Fracasaron hace seis años, gracias a dios. Aquí estamos seis años después. Hay otra serpiente en la hierba que se llama Machado y ella tiene otra marioneta, González. Él también representa al Gobierno de los Estados Unidos", remarcó.

Roger Waters diciéndote desde su finca europea que votes por Maduro, que va todo bien y se pondrá mejor.

Como era de esperarse, los fans criticaron al ex integrante de Pink Floyd por sus palabras y le dijeron qué no le sabe a la historia latinoamericana:

"Jaja, apoyas a un dictador. Siento pena por ti", "Defiendes a un fascista y sangriento dictador, Roger?", "Esto es lo que yo llamé actor prepago" y "Roger Waters desde su mansión en Inglaterra y sonándose los mocos con billetes de 100 libras esterlinas, le recomienda a los venezolanos que voten al dictador que los dejó en la más profunda miseria", señalaron.