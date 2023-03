Critican a Tammy Parra por seguirle dedicando mensajes a su ex: "Quieres dar lástima"

La influencer Tammy Parra está siendo blanco de críticas en Internet debido a que sigue escribiendo mensajes que tienen que ver con la infidelidad de su exnovio Omar Núñez.

En su cuenta de Twitter, Tammy Parra publicó unos mensajes que podrían ser indirectas hacia su exprometido, quien la engañó tan solo unos días después de haberle pedido matrimonio en París.

En su cuenta de Twitter, Tammy Parra publicó una fotografía con un mensaje que dice: “Al final conoces más a la persona por cómo se va que por cómo llegó”.

Otros de los mensajes que ha publicado son: "No se trata de quien es bueno en tu cara, sino de quien es leal a tus espaldas”, “Abro debate… ¿existen hombres fieles?”, fueron algunos de los mensajes de Tammy Parra.

Abro debate… existen hombres fieles? — Tammy Parra (@Tammyparraa) March 27, 2023

Usuarios le piden a Tammy Parra que ya supere a Omar Núñez

Los usuarios de Internet se dijeron hartos de los mensajes de la influencer y se lanzaron contra la tiktoker y le pidieron que ya deje de publicar esos tuits.

“Lleven a la Tammy al psiquiatra”, “Podrían pasar la página sobre Tammy por fa”, “Oigan todo bien con la Tammy Parra, pero ya me está dando un poco de cringe”, “Ya supéralo NO estés como Shakira por Dios solo quieres dar lastima ponte a trabajar y factura no seas Ridícula”, fueron algunos de los comentarios.

Ya wey lleven a la Tammy Parra al psiquiatra — Elgorditomamón (@elgorditomamoon) March 27, 2023

Oigan todo bien con la Tammy Parra pero ya me está dando un poco de cringe😳 — nv (@naomivr_) March 27, 2023