Tammy Parra perdona al infiel de Omar Núñez porque ¿estaba planeado?

Tal parece ser que a Tammy Parra lo importa después de todo ser una cornuda, pues perdonó al infiel de su ex Omar Núñez, negando que su polémica fue un escándalo más para figurar en las tendencias.

Fue a través de su Instagram que Tammy Parra lanzó el mensaje con el cual perdonó a Omar Núñez, en el cual afirmó que el escándalo no fue ninguna estrategia de marketing, sino que le encanta compartir toda su vida privada en redes.

Para quien necesite escucharlo❤️‍🩹 pic.twitter.com/0irKDkD0xM — Tammy Parra (@Tammyparraa) March 18, 2023

"No me gusta decir 'estoy feliz' cuando no, o 'estoy triste', cuando no… al compartirlo yo con ustedes, me siento apoyada, me siento acompañada", aseguró la influencer.

Tammy Parra dijo que habló con Omar Núñez y afirmó que todo terminó en buenos términos, además de que le perdonó ser un infiel. Asimismo, dijo que ya va a terapia.

"Hubo días de muchísimo coraje, hubo días en que quería mentar la madre... ahora ya, llevo dos terapias con mi psicóloga, me siento más tranquila, comprendo más las cosas", pronunció.

"Estuvo en la mejor disposición, se cerraron las cosas muy bien, terminamos bien; le dije que lo perdonaba y también quería compartirles esa parte que me dejó más tranquila", remarcó Tammy Parra.