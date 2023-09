Ante críticas por infidelidad, César Pantoja se defiende; 'los dos fuimos infieles'

A través de redes sociales comenzó a circular un video de César Pantoja, hermano de Juan de Dios Pantoja, siéndole infiel a su pareja y madre de su hijo, la tiktoker Carol Castro. El también influencer lanzó un video en su cuenta de Youtube en donde da su versión de la situación, hecho que enfureció a los internautas, quienes lo compararon con su hermano.

En la rede social X, antes Twitter, miles de usuarios se lanzaron en contra de César Pantoja, y señalaron que es igual que su hermano, Juan de Dios, quien hizo algo muy similar con Kimberly Loaiza.

El video lleva por título "Esta es mi versión" y contiene cuatro minutos y medio de explicaciones y justificaciones por parte de César Pantoja. El influencer comienza diciendo: "Lo primero que quiero que sepan es que hace más de dos semanas mi relación con Carol terminó".

¡El “influencer” César Pantoja le es infiel a su esposa Carol Castro y ella confirma que su relación a terminado!



Es INCREÍBLE el nivel de decadencia de este tipejo; @Juandedios_P habla con tu hermano y dile que deje de ser tan ________.



¡Ayúdenme a completar la palabra! 😅🤔… pic.twitter.com/AaM9lFYd36 — Carlo Uriel (@SoyCarloUriel) August 29, 2023

El joven señaló que no toda la culpa de que la relación terminara es de él: "Carol y yo tenemos problemas desde hace mucho tiempo. No quiero hablar mal de ella, la verdad la quiero y le agradezco todo lo que vivimos, sobre todo que tenemos un hermoso hijo", dijo.

A pesar de esto, aseguró que la tiktoker también le fue infiel: "Ella sabe que en nuestra relación no sólo yo fui infiel, los dos fuimos infieles y ella sabe muy bien de qué hablo", agregó el youtuber.

Asimismo, aseguró que luego de terminar su relación con la tiktoker se siente bien: "Me siento libre, ya no me siento controlado, al fin me armé de valor para salir de tanta manipulación y chantaje emocional", señaló César Pantoja a pesar de haber dicho que no iba a hablar mal de su expareja.

Los internautas no vieron con buenos ojos las acciones del influencer e incluso lo compararon con si hermano, Juan de Dios Pantoja: "Wey que feo que César Pantoja sea igual que su hermano y ojalá Carol castro no sea como su KL y se vaya tras este pen***", escribió una internauta.

Wey que feo que César Pantoja sea igual que su hermano y ojalá Carol castro no sea como su kl y se vaya tras este pendej0 pic.twitter.com/CgsrStXrUq — Daniel (@esemalcriado) August 31, 2023

"El video de Cesar Pantoja es el mismo video que hizo Juan de Dios hace tiempo, los dos justificando sus cagadas con las mismas palabras, hermanos tenían que ser, ya Juan de Dios, le hubieras puesto otros diálogos", agregó otro usuario de redes sociales.

El video de Cesar Pantoja es el mismo video que hizo Juan de Dios hace tiempo, los dos justificando sus cagadas con las mismas palabras, hermanos tenían que ser, ya Juan de Dios, le hubieras puesto otros diálogospic.twitter.com/2s7VnjBSNS — moe; | 👀📌 (@dolcevcut) September 1, 2023

