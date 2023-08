Tefi Valenzuela rompe en llanto tras ser víctima de bromas misóginas en el Hotel VIP

Durante el nuevo reality show de Televisa, Hotel VIP, la cantante Tefi Valenzuela rompió en llanto porque algunos compañeros hicieron bromas con respecto a su aspecto. La peruana se sinceró con su compañera Vielka Valenzuela, a quien le dijo: "Imagínate que te tilden de prostituta entre broma y broma".

Hotel VIP ha pasado sin pena ni gloria en la televisión en México, pues el reality no ha logrado conectar con el público. El programa no ha dejado más que dos o tres momentos polémicos hasta el momento.

Esta diminuta lista de acontecimientos relevantes se suma un lamentable suceso que involucra a la bella cantante peruana Tefi Valenzuela, quien se encuentra participando en el reality show.

Y es que Valenzuela fue ofendida por algunos de sus compañeros, quienes hicieron comentarios sexistas y de muy mal gusto en contra de la cantante. Como el comediante El Chevo, quien hizo una absurda broma insinuando que su compañera busca con quién acostarse por aburrición.

"Tefi dice: '¿Qué voy a hacer hoy?', agarra el mapa mundi: 'Hoy me acuesto con este'", dijo el comediante. Además, cuando la cantante aseguró que no entraría a Acapulco Shore, El Chevo se mofó de su respuesta e hizo ademanes burlándose de su cuerpo.

Por su parte, el actor Roberto Tello también se aventó un chistazo misógino en contra de Tefi Valenzuela, cuando dijo: "Su mamá sospecha que a usted se la andan cog*** varios, así como la Estefi dentro del Hotel VIP, pura sospecha, aquí nada es real hasta que no se demuestre lo contrario".

Los lamentables y penosos comentarios afectaron notablemente a Tefi Valenzuela, quien se desahogó entre lágrimas con su compañera Vielka Valenzuela: "Por tener un cuerpo así yo tengo que ser, no sé, como lo que dijeron de Acapulco Shore, que no se qué mier***", dijo Tefi Valenzuela.

"Me jod*** que me haga esas bromas estúpidas porque yo creo que tampoco les he faltado al respeto tampoco a ellos", apuntó la peruana, quien agregó que en el Hotel puede ser del cuerpo más exuberante, pero que eso no quiere decir nada.

DGC