Cynthia Rodríguez confiesa que se enamoró de Carlos Rivera al verlo en paños menores: "Pasó de Carlitos a Carlos"

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se acaban de convertir en padres, pues hace tan sólo unos días la conductora alumbró al pequeño León, infante que querido y deseado que se convertirá, posiblemente, en heredero del talento de sus progenitores.

Un poco antes del alumbramiento, Cynthia Rodríguez ofreció una entrevista a Pati Chapoy en la que confesó que se enamoró de Carlos Rivera hasta que lo vio semidesnudo y en calzones, pues previo a eso lo veía como un niñito cualquiera indigno de su madurez y atención.

Cynthia Rodríguez Especial

Cabe recordar que Carlos Rivera ha contado en repetidas ocasiones que tenía muchas ganas de tener de pareja a Cynthia Rodríguez, pero la conductora nomás no le hizo caso hasta que sacó la carta de mostrarle todo su cuerpo y virilidad para dejarla con la boca bien abierta.

"Yo a él, sinceramente, siempre lo vi más chico, muy, muy chiquito. tenía 17 años. Él empieza a hacer teatro y me invita a verlo en una obra que en ese entonces estaba haciendo, protagonizando 'Mamma Mía', y su personaje era Sky y pues salía en traje de baño...”, inició la famosa conductora de Venga la Alegría en su relato.

“Sale Carlitos y yo... ¡Carlos! lo veo y digo 'qué guapo está'… o sea, siempre ha estado guapo, pero lo vi más hombre… ahí fue como un click", añadió Cynthia Rodríguez dejado claro que empezó a ver a su ahora esposo con ojos de deseo y lujuria.

Carlos Rivera Especial

La famosa agregó que entonces había tenido una ruptura desastrosa y que no quería saber nada del amor, pero Carlos Rivera la enamoró y reveló que cuando él la agarró de la mano pensó: “ay, que rico se siente… ya cuando nos besamos dije: no, ya a ver, necesito que me pidas que sea tu novia”.