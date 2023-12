Cynthia Rodríguez horroriza con su árbol de Navidad: 'es un basurero' (VIDEO)

La Navidad está a nada de llegar y muchos famosos están presumiendo sus adornos de temporada en redes sociales, pues muchos suelen meterle muchas ganitas para demostrar su amor al capitalismo y capacidades económicas en artículos que sólo se exhiben a lo mucho un mes. Cynthia Rodríguez fue una de ellas, pero, para su desgracia, el tiro le salió por la culata, pues a nidie le gustó su arbolito.

A través de sus redes sociales, la ex conductora de “Venga la Alegría” y pareja de Carlos Rivera compartió en su cuenta de Instagram un video donde mostró algunos fragmentos del proceso para poner su árbol de Navidad.

Al inicio del clip, Cynthia Rodríguez presumió su peculiar árbol de Navidad, el cual adornó con figuritas como máscaras con figuras de leones, esferas, listones y demás cosas, pero lo que llama la atención es que está extremadamente atiborrado de cosas y da la impresión de tener paja.

"Este fin de año tenía que ser especial, la primera Navidad de Leoncito y el Árbol de la casa dedicado a él. Te deseábamos tanto, te pedimos tanto a Dios, que eres el mejor regalo de nuestras vidas. Mi época favorita del año con la familia que tanto soñé", escribió Cynthia Rodríguez en la descripción del video.

Sin embargo, los fans, lejos de chulearle el árbol, la criticaron y le dijeron que, lejos de celebrar la Navidad, su adorno parece un basurero y nido de ratas.

"Parece adorno de naturaleza muerta... tal vez un toque de color y más luces con motivos ad hoc al tema navideño", "Me perdonan, pero ese árbol está horrible", “Qué árbol tan tétrico", "Parecen un montón de cachivaches tirados en una esquina", “Parece el montón de ramas secas del patio. Sorry pero, ¿y el color y la alegría? ¿Dónde quedó? Pobre pino enterrado entre tanta rama seca" y “Es un basurero, no le sabe a la Navidad”, le dijeron.