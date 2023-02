Daisy Anahy: ¿Qué pasó con el tercer bebé que engendró con Eduin Caz?

La separación de Eduin Caz y Daisy Anahy es uno de los chismes del momento, por la manera en la que el líder de Grupo Firme dio la noticia durante los Premios los Nuestro y porque muchos fans se preguntan ¿qué pasó con el bebé que esperaba su ahora ex?

Fue en noviembre pasado cuando Daisy Anahy y Eduin Caz anunciaron que estaban en la espera de su tercer bebé, lo cual hicieron a través de una sesión de fotos en los que ella presumía su ultrasonido y la prueba de embarazo.

No obstante, llama la atención de los fans que en las últimas fotos de Daisy Anahy ha compartido no se le ve el vientre abultado y aparece como si no estuviera embarazada.

¿Daisy Anahy perdió al bebé de Eduin Caz?

La periodista del chisme Flor Rubio habló sobre el tema y señaló en su programa de radio que Daisy Anahy no aparentaba estar gestando algo en su útero.

Esto ha generado diversas teorías entre los fans de grupo firme, en las que los fans especulan que Daisy Anahy posiblemente perdió al bebé que esperaba con Eduin Caz, que contrataron un vientre subrogado o que realmente nunca estuvo embarazada y que todo fue una treta para que Eduin no la dejara.

Queda esperar a que Daisy Anahy salga a hablar algo robre su embarazo y confirme o desmienta alguno de los rumores.