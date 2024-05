¿Daniel Bisogno ya se resignó a la muerte?: 'que la gente me recuerde con una sonrisa'

Daniel Bisogno tiene severamente preocupados a sus fans, pues el integrante de Ventaneando emitió una serie de fuertes declaraciones respeto a su estado de salud, por el cual los fans aseguran que ya se resignó a morir.

Cabe recordar que, en los últimos dos meses, Bisogno estuvo en terapia intensiva, intubado e inconsciente por sus problemas de hígado, órgano del que justamente está esperando un trasplante.

“Estoy muy bajo de peso y eso que ya subí seis kilos, le estoy pegando hasta al Gansito, a absolutamente todo”, dijo sobre su estado de salud el famoso en entrevista con El Universal.

Tras ello, Daniel Bisogno aseguró que, pese a que espera a que el trasplante de hígado salga bien, tiene que esperar a que le toque un órgano:

no te pierdas: Hermano de Daniel Bisogno le dedica fuerte mensaje tras su regreso a 'Ventaneando'

En @VentaneandoUno @DaniBisogno comparte que el siguiente paso para su recuperación total

es un trasplante de hígado. Está en lista de espera… que llegue pronto 🙏🏼🎈 pic.twitter.com/NujiPEDs0B — ROSARIO MURRIETA (@rossmurrieta) April 23, 2024

“Uno oye la palabra e inmediatamente te espantas, cuando me lo dijeron casi me muero del terror, pero después fui entendiendo; el doctor que me va a operar hace tres operaciones de este tipo diarias. He estado más tranquilo y ya estoy en una lista en la que tienes que pasar varias pruebas para poder estar. Estoy esperando a que me avisen que ya se tiene este órgano, en mi caso es más sencillo que en otros, por mi tamaño, ahora sí que me cabe cualquiera, y mi tipo de sangre es la más común”, dijo.

Finalmente, Daniel Bisogno señaló que, pese a que tiene miedo de morir durante la cirugía, espera que la gente lo recuerde sonriente, en caso de que ocurra lo peor:

“Ahora valoro más la vida, quiero estar con mi niña, que tiene ocho años; quiero que esté todo bien y además todavía estoy joven para luchar. Siempre he tenido miedo de morir las tres veces que he ingresado al hospital, pero me gustaría que la gente me recuerde con una sonrisa, siempre he trabajado para eso, para poder trascender como una persona que luchó por divertir a su público”, remarcó.