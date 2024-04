Daniel Bisogno vuelve a Ventaneando: esta es la fecha en la que regresa al programa

Daniel Bisogno por fin regresará a Ventaneando y Pati Chapoy anunció su regreso, después de estar varios meses recuperándose de la enfermedad que padece el conductor de televisión.

De acuerdo con Pati Chapoy, El Muñe ya fue dado de alta por sus médicos y ya puede salir de su casa, por lo que ella le sugirió ir de visita a Ventaneando para que cuente los detalles de sus salud y de cómo se ha recuperado en los últimos meses.

“Les tenemos una noticia, que a mí en lo personal, me llena de alegría. Me comuniqué con Daniel Bisogno hace unos días, que ya lo habían dado de alta los médicos. Ya puede salir. Entonces le dije: ‘Daniel, en lo que termina tu recuperación por qué no vienes un día a Ventaneando”, dijo Pati Chapoy en el programa de este lunes 22 de abril.

Además, informó que Bisogno regresará a Ventaneando el martes 23 de abril para contar todo lo que le pasó y lo que vivió debido a su enfermedad,

“De viva voz nos va a platicar qué fue lo que le ocurrió y por qué siguen estos cuidados paliativos para que siga adelante y se recupere al 100”, explicó Pati Chapoy.

Por su parte, Pedrito Sola destacó que en el programa lo quieren como un miembro de la familia y además destacaron que El Muñe también se muere de ganas de ir a Ventaneando porque ha estado encerrado durante mucho tiempo.

Daniel Bisogno tiene cuidados paliativos

Aunque la noticia emocionó a los fans de Bisogno de saber que ya se encuentra mejor, también desató preocupación el cometario de Pati Chapoy cuando mencionó que El Muñeco está en cuidados paliativos, los cuales se aplican a personas enfermas terminales, es decir, aquellos cuya expectativa de vida es relativamente corta por causa de una enfermedad que no responde a los tratamientos curativos.

Cabe recordar que el regreso de Daniel Bisogno a Ventaneando este martes solo es temporal , es una visita, él seguirá en su casa por un tiempo.