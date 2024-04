Hermano de Daniel Bisogno le dedica fuerte mensaje tras su regreso a 'Ventaneando'

Daniel Bisogno sorprendió a todos al regresar a “Ventaneando” y entre sus primeras aportaciones tras haber estado intubado y en terapia intensiva destaca que afirmó haber tenido encuentros con “otro mundo” mientras estaba inconsciente. No obstante, no todos fueron risas y cotorreos, pues su hermano Alex B le dedicó un emotivo mensaje para que se sintiera bienvenido en su retorno a la tv.

Daniel Bisogno señaló que su regreso será intermitente y solo podrá asistir al programa dos veces por semana ya que no ha terminado de recuperarse, además de que espera un trasplante de hígado.

"Lo que necesitan hacer los doctores (...) habían muchas opciones, pero lo que realmente es curativa es trasplantar y eso es lo que se va a hacer. Entonces ya estoy en un comité donde deciden quién y cómo. No se imaginan las cantidad de pruebas que me hicieron, de todo lo que me hicieron para ser candidato de hígado (...) Ya estoy en la lista y sólo hay una niña delante de mí en esa lista", señaló Bisogno respecto al órgano que van a introducir en su lastimado cuerpo.

Muchas personas cercanas al conductor consideran como un completo milagro que Bisogno haya logrado recuperarse; sin embargo, alguien que al parecer nunca perdió la esperanza de que el conductor saliera con vida de nosocomio era su hermano Alex B, quien a través de sus historias le dedicó a su “carnal” en mensaje de apoyo que causó ternura entre muchos.

"Cuando lo pides con el corazón, los sueños se cumplen", escribió Alex Bisogno en su cuenta de Instagram, el mensaje estuvo acompañado de una foto de su hermano en el foro de Ventaneando.

“Orgulloso de ti y de tu fortaleza”, agregó el sujeto que también trabaja en TV Azteca, desatando ternura entre la gente que lo sigue.