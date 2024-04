Christina Aguilera cantó en español en la Feria de San Marcos (VIDEOS)

La Feria de San Marcos 2024 dejó claro que es un festival de música con mayor calidad que el Vive Latino y el Ceremonia, pues ahí se presentó la mismísima Christina Aguilera, quien hizo una pausa en su gira por Estados Unidos para venir a cantar sus mejores éxitos a tierras provincianas.

El show de Christina Aguilera arranco a las 21:00 horas con “Dirty” y “Can't Hold Us Down”, canciones con las que estremeció a todos los hidrocálidos, quienes rara vez en su vida viven experiencias inolvidables, como la que les presentó la Feria de San Marcos.

🚨| Christina Aguilera performing "Genie In a Bottle" at the Feria San Marcos in Mexico tonight. #FNSM2024 pic.twitter.com/dfmZ5MeFCP — Xtina ⚡︎ Daily | VOLTAIRE 💎 (@XtinaHQ) April 24, 2024

La diva del pop interpretó temas como la deliciosa “Lady Mermalade”. Tras ello, salió al escenario su hija, quien dijo “Hi Mexico” antes de ponerse a gritar junto a su famosa progenitora.

🚨| Christina Aguilera performing "Falsas Esperanzas" at the Feria San Marcos in Mexico tonight. #FNSM2024 pic.twitter.com/T1HDJpY9dj — Xtina ⚡︎ Daily | VOLTAIRE 💎 (@XtinaHQ) April 24, 2024

Otros rolones que sonaron fueron "Genie in a bottle", "What a girl wants", "Feel this moment", "Ain’ no other man", la poderosa balada "Beautiful". Durante esta última a Christina Aguilera le lanzaron su "Dr Simi".

Los que quizás fueron los momentos más impresionantes de la noche fueron cuando Aguilera se puso a cantar en español sus canciones “Pero me acuerdo de ti” y “Falsas esperanzas”, con las cuales remarca su amor hacia la “gente latino” y su capacidad de convocatoria.

Lamentablemente, el concierto de Aguilera duró tan sólo una hora, pero fue la poderosa "Fighter" la canción que eligió como número final, ante la cual los fans hidrocálidos del pop celebraron con éxtasis el poder dejar la monotonía de su pueblo para recibir estímulos fuertes y estremecedores.