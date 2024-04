Critican a Wendy Guevara por 'opacar' a Madonna en su concierto: 'Desesperó a la reina'

La influencer Wendy Guevara fue la invitada especial de Madonna en su concierto en el Palacio de los Deportes de este 23 de abril.

Cuando la Reina del Pop comenzó a cantar el tema “Vogue” la integrante de Las Perdidas subió al escenario para presenciar la pasarela de moda que se hace como parte del show de la canción.

Wendy subió las escaleras del escenario y fue ovacionada por los fans de la cantante. En medio del escenario se colocaron dos sillas para que la influencer y la Reina del Pop calificaran con unos letreros a sus bailarines que modelan.

Madonna casi perdiendo la paciencia con la Wendy 🤣 pic.twitter.com/8K3zQ7y2Nh — ❄️𝓢𝓪𝓷𝓽𝓸❄️ (@yoyaque) April 24, 2024

Sin embargo, en ese momento Wendy Guevara se notaba muy emocionada y se paró a bailar en varias ocasiones, pero Madonna la jalaba del brazo para que se volviera a sentar y continuar con el espectáculo, pero la influencer no le hacía caso a la cantante.

Este momento desató polémica y críticas en las redes sociales, pues los usuarios acusaron a Wendy Guevara de “opacar” y “robarle” el show a Madonna.

“Wendy se quería robar el show sin querer”, “La amo pero andaba muy Perdida”, “trae toda la actitud y energía” “Madonna le enviará a su abogado” “Lucia Méndez salió del chat” “Lucia no está soportando”, “Lucía Méndez no se quería parar y Wendy no se quería sentar”, "Desesperó a la reina", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Critican participación de Wendy Guevara en concierto de Madonna

Asimismo, hubo algunos internautas que criticaron a Madonna por invitar a Wendy Guevara a su espectáculo.

“Que bajo ha caído el espectáculo de Madonna”, “Otro representante con más nivel no había?”, “A éste hombre lo quieren meter hasta en la sopa, gad no fui pagué para ver eso”, “Me cae bien la Wendy, pero lo quieren poner en todos lados, llega un punto en que harta!”, fueron algunos de los comentarios de los fans que estuvieron en contra de la participación de la influencer en el show de la cantante.