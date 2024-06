Daniel Bisogno se someterá a un último procedimiento médico para mejorar su estado de salud

Daniel Bisogno sorprendió a algunos seguidores de redes sociales recientemente, pues el conductor de Ventaneando reveló que se someterá de nueva cuenta a un procedimiento médico, después de recuperarse de la crisis de salud que lo llevó a estar internado por un tiempo a inicios de año.

Sin lugar a dudas, el 2024 no ha sido nada sencillo para Daniel Bisogno, quien tuvo que enfrentar una enfermedad, la cuál generó fuertes especulaciones sobre su supuesta muerte, a la par del fallecimiento de su madre, situación completamente devastadora para la celebridad.

En la reciente transmisión de Ventaneando, reveló que será sometido a un último procedimiento médico próximamente, pero antes de ello, buscará acoplarse nuevamente al proyecto teatral de Lagunilla mi Barrio.

Daniel Bisogno regresó a Ventaneando Foto: Especial

Sobre su estado de salud, el actor aseguró que ha mejorado considerablemente, por lo que ya se siente con la energía suficiente para retomar su carrera artística y así, regresar a los escenarios. Cabe destacar que se espera que este de vuelta en la obra de teatro el próximo viernes 5 de julio.

A pesar de ello, el presentador no aclaró cuándo será sometido al nuevo procedimiento, lo cual lo llevará a salir de cámaras una vez más, con la intención de que su salud mejore por completo.

Este es el próximo procedimiento médico al que se someterá Daniel Bisogno

Bisogno ha explicado que desde mayo del 2023 enfrentó varias problemas de salud, ante los cuales destacó una ruptura de várices en el esófago. Fue en febrero de 2024 cuando se diagnosticaron daños irreversibles en el hígado, el cual requería un trasplante urgente para mejorar su calidad de vida.

“Cuando se dan cuenta de que el hígado estar peor, es cuando ya entran para ver la vesícula. Secan una biopsia del hígado y se dan cuenta [...] siempre dicen que el hígado se regenera, pero llega un momento en que no, se hace chiquito y empieza a no funcionar, eso fue lo que me pasó a mí”, dijo.

Es por ello que el conductor se ha encontrado en lista de espera para el procedimiento en un hospital de la Ciudad de México. "Lo del trasplante suena fuerte, pero ya que lo vives de cerca y te explican, llega una calma. Lo que pasa es que ya que entregas todos los papeles, deciden si eres candidato”, contó.

Asimismo, indicó que el médico que le recomendó el trasplante, le dijo que dicho procedimiento médico que Daniel Bisogno se realizará muy pronto, es lo menos peligroso de todo lo que le han hecho.