Danilo Carrera presume a su nueva novia 14 años menor ¿Quién es la 'afortunada'?

Tal paree ser que al actor Danilo Carrera le gustan muy jóvenes e impresionables, pues el también presentador de tv presumió a su nueva novia, la cual es 14 años menores que él.

A través de su cuenta de Instagram, Danielo Carrera publicó fotografías y videos en las que se le ve disfrutando de sus vacaciones en la playa junto a la mujer de 21 años, lo cual según los internautas es casi como si fuera menor de edad, pues señalan que está muy pequeña para el actor de 35 años.

En las imágenes, se puede apreciar al actor sonriente y disfrutando de la playa junto a su pareja, de quien aún no ha revelado la identidad, pero que los fans han identificado como Isabela Fernández.

Hace poco, en una entrevista con Alejandro Chabán, Carrera habló de su nueva conquista, de la cual dijo: “Estoy en una relación muy bonita con una chica que me encanta, que me hace feliz, que me hace reír, que tiene una sonrisa espectacular, que me hace bromas, que se parece a mí", dijo.

“Ahorita estuvimos el fin de semana en Cancún y tal vez nos paparazzearon, y si nos paparazzearon, está bien, no vamos a dejar de jugar en el mar, de meternos al mar porque hay un riesgo de una foto, no vamos a limitarnos, pero mientras podamos mantener lo nuestro como un secreto y como un nido super privado, lo vamos a mantener así", añadió el señor.

¿Quién es la novia de Danilo Carrera?

Isabella Fernández es una joven actriz que sería la protagonista de la primera película del actor como director, titulada “Only in CDMX”, por lo que muchos fans afirman que puede haber grooming en esa relación o juegos de poder en los que él podría abusar de su estatus como jefe.

Lo poco que se sabe de Isabella Fernández es que es mexicana y que estudió actuación en el CEA de Televisa, por lo que los haters afirman que sus capacidades histriónicas podrían ser nulas.

Queda esperar a que Danilo Carrera o Isabela hablen públicamente sobre el romance, y que ella cuente cómo conoció al actor y cómo es tener una relación con un sujeto tan mayor.