Atropellan a Danilo Carrera de El Amor Invencible y aparece en muletas (VIDEO)

El actor Danilo Carrera, protagonista de la telenovela El Amor Invencible, sufrió un accidente a tan solo unos días de que la novela comenzara a transmitirse en la televisión.

Danilo Carrera fue atropellado por un taxista y le dejó varias lesiones por lo que el actor de El Amor Invencible tuvo que llegar en muletas a la grabación de la telenovela que produce Juan Osorio.

Danilo Carrera fue captado por las cámaras de Televisa Espectáculos del programa Hoy en donde fue abordado y cuestionado sobre lo que le pasó, pero el histrión se mostró un poco serio y no quiso dar detalles de su accidente,

"Sí accidentes que pasan, pero también son cosas que no tengo por qué contarlas. No creo que a la gente le interese mucho si me atropellan o no en la calle", dijo Danilo Carrera de El Amor Invencible, mientras se dirigía a la grabación de su telenovela.

te puede interesar Danilo Carrera de El Amor Invencible dice que su novia es de la realeza y se burlan de él en Hoy (VIDEO)

Sin embargo, Angelique Boyer fue quien sí comentó más sobre el accidente de su compañero Danilo Carrera. La actriz contó que fue un taxista el que atropelló al actor.

“Ya sé, ¿qué habrá sentido el taxista?, imagínate, atropellar a Danilo Carrera, ¡qué horror!", dijo Angelique Boyer a Televisa Espectáculos.

Asimismo, la actriz contó que el actor grabó muy bien sus escenas cuidando de no apoyar el pie que tiene lastimado.

Grabó excelente, obviamente sin apoyar el pie que se lastimó y sus heridas, pero pues es el primer día, espero que se le quite pronto Angelique Boyer

Danilo Carrera dice que tiene una novia que es princesa

Danilo Carrera de El Amor Invencible presumió en el programa de Hoy que su nueva novia es una mujer con título de nobleza y que sí es una princesa.

Los conductores de Hoy se burlaron de él y le hicieron bromas como “Dile que la chusma somos buena onda”, comentó Andrea Legarreta.