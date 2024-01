Danilo Carrera afirma que rechazó a Ricky Martin: 'No juego en esa liga'

Desde que se divorció, a Ricky Martin le han salido varios presuntos amantes que aseguran haber tenido encuentros íntimos con él, y ahora Danilo Carrera salió a afirmar que el cantante lo pretendía y que tenía intenciones de merendárselo, pero que lo rechazó.

En entrevista con el Morfi podcast, Danilo Carrera contó que Ricky Martin intentó conocerlo hace unos años, pero que él se negó a encontrarse con él, e incluso le sorprendió darse cuenta que el cantante lo seguía en Instagram; sin embargo, que actualmente ya lo dejó de hacer porque no le “aflojó”.

“Me seguía Ricky Martin, ya me dejó de seguir, pero me seguía. Nunca lo conocí a él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo, nunca fui”, confesó.

Danilo Carrera señaló que nunca quiso conocer a Ricky Martin porque “no jugaba en esa liga”, lo cual sería una forma de referirse a la sexualidad del intérprete.

No obstante, Danilo Carrera reconoció que siempre le ha gustado Ricky Martin, pero musicalmente, pues en su infancia “era de las personas que más me gustaba su música”.

“La gente me decía: ‘oye, Ricky te sigue’, obvio que me sigue, pues obvio, yo soy el target del man”, concluyó.

Posteriormente, el reportero de espectáculos Gabriel Cuevas, señaló en un programa de radio que agregar a sus posibles conquistas a Instagram la estrategia de Ricky Martin para ligar y tener encuentros íntimos.

"Danilo Carrera, una víctima más de Ricky Martin, porque cuando yo estuve en 'Survivor', supe que la misma técnica se la aplicó a un participante de 'Survivor', no puedo decir el nombre de este participante", explicó, lo cual concuerda con las versiones que han revelado algunos presuntos amantes del famoso.