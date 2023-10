Danna Paola se accidenta en pleno concierto y se abre la rodilla ¿me pasan un alcoholito? (VIDEO)

Danna Paola no sólo es una de las cantantes mexicanas más queridas y talentosas que han existido en tiempos recientes, sino que también es toda una guerrera, pues la artista tuvo un pequeño accidente en pleno concierto en que se le abrió toda la rodilla, llenándose toda de sangre, algo muy ad-hoc para el Halloween.

Los sangrientos sucesos ocurrieron durante la presentación Danna Paola en Las Fiestas de octubre en Guadalajara, Jalisco. Específicamente, su concierto se realizó en el Auditorio Benito Juárez del municipio jalisciense.

Todo iba a la perfección en el concierto, hasta que Danna Paola se puso a hacer una de sus coreografías, en la cual Danna Paola tuvo un error humano y se lesionó la rodilla, rajándosela con todo y sus medias, llenándose de sangre.

Sin embargo, como la profesional que es, Danna Paola no detuvo su número música y siguió cantando como si nada.

Cuando terminó esa canción, Danna Paola dedicó unos momentos para revisarse la rodilla, y las palabras que emitió emocionaron a sus fans, pues no sólo dejó claro que es una guerrera, sino que ve lo positivo en lo negativo.

"Guadalajara, creo que me abrí la pierna, creo que me lastimé la piel, pero no importa es Halloween, oigan me pueden pasar un alcoholito por favor... gracias a todos por recibirme, gracias por su amor... estoy bien, sólo fue un poquito", pronunció la famosa cantante.

Una vez que terminó de emitir esas palabras animosas, Danna Paola reanudó su concierto en Guadalajara, pues una herida menor y una mancha de sangre no son cosas que la detengan.