Danna Paola responde a críticas sobre su interpretación del Himno Nacional; 'que me multen'

Hace apenas unos días, Danna Paola deleitó al mundo con una soberbia interpretación del Himno Nacional Mexicano previo a la pelea del Canelo Álvarez. A pesar de que muchos estuvieron de conformes con la interpretación de la cantante, se rumora que podría recibir una demanda por "cambiar" el tono.

Luego de esa importante noche para la cantante, compartió un mensaje a través de redes sociales en el que confesó que venció uno de sus miedos más grandes: "Anoche vencí uno de mis miedos más grandes, aprendí una gran lección y jamás pensé que llegaría el momento de entonar el Himno Nacional Mexicano, y llegó el momento", escribió.

"La presión, la responsabilidad, los nervios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mi misma rechazándolo por años, por miedo al que dirán, a equivocarme, nada más de pensarlo la ansiedad del momento no me dejaba dormir, se me hacía un nudo en el estómago, y me tomo mucha valentía aceptar que llegó esta oportunidad en el momento perfecto", agregó Danna Paola.

"Fue todo un proceso, de confianza, de seguridad, de preparación…de conexión y fue un acto de amor puro… Y LO HICE!!!!! Lo logré, me siento muy orgullosa de haberlo logrado aún sigo procesando lo impactante que es estar ahí", apuntó la intérprete de "Oye Pablo".

La interpretación de la cantante fue bien recibida, sin embargo, hay quienes aseguran que Danna Paola podría ser multada por supuestamente cambiar la letra de una de las estrofas: "Ya lo leí, pero no me han multado, pero igualmente no me arrepiento de nada. Al final creo que siempre es buscar errores", dijo la cantante.

"Yo la verdad creo que lo canté muy bien, con mucho orgullo, con mucho amor, es algo que me enorgullece mucho. Ya si al final le quieren buscar ahí errores, que me multen", agregó la cantante, quien se mostró despreocupada al respecto.

