Danna Paola cambia la letra de 'Sodio' en pleno concierto para defender a fan de guardia de seguridad

Danna Paola es una de las artistas que cuenta con un séquito de seguidores y seguidoras muy apasionado. La cantante en cada oportunidad devuelve el cariño entregándose por completo en cada proyecto en el que participa y dándolo todo en cada show, así como defendiendo a sus fans cuando así lo necesitan.

Recientemente, la cantante, quien comenzó su carrera muy pequeña en telenovelas, se vio en la necesidad de intervenir en pleno show para evitar que una de sus fans fuera molestada por guardias de seguridad. Esto en medio del tema "Sodio", por lo que Danna Paola estuvo entre la espada y la pared: debía seguir con la presentación, pero al mismo tiempo defender a su fan.

Con el fin de no detener el show, Dana Paola cambió la letra del tema y pidió cantando al guardia de seguridad que dejara en paz a su seguidora, quien estaba disfrutando del concierto: "Seguridad, déjenla en paz, déjenla en paz", cantó mientras señalaba el lugar en donde estaba ocurriendo el incidente.

Esta acción en medio de uno de sus conciertos de la gira "Xt4s1s Tour" le valió el aplauso de sus fans, quien reconocieron el gesto de la cantante. La cantante continuó con el espectáculo y en ningún momento dejó de mostrar una actitud positiva arriba del escenario, hecho que se le reconoció con aplausos y ovaciones.

Danna Paola responde a críticas sobre su interpretación del Himno Nacional

Hace apenas unas semanas, Danna Paola deleitó al mundo con una soberbia interpretación del Himno Nacional Mexicano previo a la pelea del Canelo Álvarez. A pesar de que muchos estuvieron de conformes con la interpretación de la cantante, se rumora que podría recibir una demanda por "cambiar" el tono.

te puede interesar Danna Paola confiesa que no quería cantar el Himno Nacional por miedo a equivocarse

La interpretación de la cantante fue bien recibida, sin embargo, hay quienes aseguran que Danna Paola podría ser multada por supuestamente cambiar la letra de una de las estrofas: "Ya lo leí, pero no me han multado, pero igualmente no me arrepiento de nada. Al final creo que siempre es buscar errores", dijo la cantante.

"Yo la verdad creo que lo canté muy bien, con mucho orgullo, con mucho amor, es algo que me enorgullece mucho. Ya si al final le quieren buscar ahí errores, que me multen", agregó la cantante, quien se mostró despreocupada al respecto.

Síguenos en Google News

DGC